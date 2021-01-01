Украинец Лэнь помог своему клубу добыть первую победу в сезоне НБА

Украинский центровой "Торонто" Алексей Лэнь помог своей новой команде обыграть "Нью-Йорк" (100:83) в регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

27-летний уроженец Антрацита вышел на паркет в начале третьей четверти и за 13 минут набрал 11 очков, продемонстрировав идеальную точность с трехочковой линии. Алекс попал 3 из 3 дальних и 3 из 3 штрафных, раз промахнувшись со средней дистанции.

Кроме того в активе украинца два подбора и один блок-шот.

"Торонто" – "Нью-Йорк" 100:83 (22:18, 20:24, 29:22, 29:19)

Т: Ванвлит (25 + 7 передач), Лаури (20 + 7 подборов), Пауэлл (17), Ануноби (5 + 7 подборов), Бэйнс (3) – старт; Лэнь (11), Дэвис (10), Буше (9 + 9 подборов), Бембри (0), Флинн (0), Уотсон (0), Джонсон (0), Ватанабе (0).

Н: Рэндл (16 + 10 подборов), Пэйтон (14), Барретт (12 + 8 подборов), Буллок (6), Робинсон (4 + 7 подборов) – старт; Нокс (16), Риверс (7), Ноэл (6), Харпер (2), Браздейкис (0), Пинсон (0).

Для "Торонто" это стало первой победой в стартовых 4 поединках Ассоциации. В турнирной таблице Восточной конференции команда расположилась на 14-й строчке.

Положение команд

Лень начал играть в баскетбол в возрасте 10 лет в школьной секции — у учителя физической культуры Виталия Ткаченко.

Алексей Лэнь мастерски умеет ставить блок-шоты

В составе Луганской области Алексей выступил на чемпионате Украины 2006 года среди юношей 1993 года рождения в г. Днепропетровск. После чемпионата Украины его пригласили в Днепропетровское высшее училище физической культуры. В составе команды училища Алексей становился чемпионом Украины и неоднократно признавался лучшим игроком ВЮБЛ. Признавался MVP Европейской юношеской баскетбольной лиги.

Алексей Лэнь в матче с "Филадельфией"

В 2010 стал игроком баскетбольного клуба "Днепр". Становился чемпионом украинской Суперлиги среди дублирующих составов. В 2011 году дубль "Днепра" завоевал чемпионство, а Лень был признан лучшим центровым первенства.

Был игроком сборных команд Украины U-16 и U-18. Участвовал в чемпионате Европы и различных европейских турнирах. Алексей Лень был лидером сборной Украины на чемпионате Европы среди юношей до 18 лет в 2010 году.

Алексей Лэнь

В 2013-м Лэнь заявился на драфт НБА и был выбран под пятым номером в первом раунде церемонии. С ним подписал контракт "Финикс Санз", за который Алексей впоследствии выступал на протяжении пяти сезонов. Затем украинец недолго защищал цвета "Атланты Хокс" и "Сакраменто Кингз", прежде чем перейти в "Торонто" перед началом НБА 2020/21.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Лэнь набрал два очка в своем дебютном матче за клуб в регулярном сезоне НБА.