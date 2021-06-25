Украина в отборе на Евробаскет 3х3: расписание матчей
В Румынии 26 июня стартует квалификация чемпионата Европы по баскетболу 3х3, в которой выступят мужская и женская сборные Украины.
Участники
Участие в квалификационном турнире принимают 15 команд в категории мужчин и 12 – у женщин. Сборные Украины выступают в обеих категориях.
Формат
На первом этапе и у мужчин, и у женщин участники играют в группах. Далее по две команды из группы в каждой категории выходят в плей-офф. У мужчин и у женщин будет по четыре пари в плей-офф. Победители этих пар и получат путевки на чемпионат Европы.
Мужская сборная Украины на групповом этапе играет против Великобритании, Венгрии и Косово. В плей-офф из этой группы выходят на представителей группы с Латвией, Словакией и Билорусью.
Женская сборная Украины на групповом этапе играет против Латвии и Литвы. В плей-офф выходят на представителей группы с Румынией, Ирландией и Швецией.
Где и когда
Квалификационный турнир пройдет в румынской Констанце 26-27 июня. Наши команды будут играть в разные дни. Женщины все матчи сыграют 26 июня, а мужчины – 27 июня.
26 июня Женщины. Группа С
13:50. Украина – Латвия
15:55 .Украина – Литва
Плей-офф
22:20. А1 – С2
22:45. С1 – А2
27 июня Мужчины. Группа D
13:50. Украина – Великобритания
16:20. Венгрия – Украины
20:40. Украина – Косово
Плей-офф
23:10. D1 – B2
23:35. B1 – D2
Трансляция
Трансляцию матчей квалификации чемпионата Европы 3х3 из Констанци смотрите на сайте ФБУ.