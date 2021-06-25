Украина в отборе на Евробаскет 3х3: расписание матчей

В Румынии 26 июня стартует квалификация чемпионата Европы по баскетболу 3х3, в которой выступят мужская и женская сборные Украины.

Участники

Участие в квалификационном турнире принимают 15 команд в категории мужчин и 12 – у женщин. Сборные Украины выступают в обеих категориях.

Формат

На первом этапе и у мужчин, и у женщин участники играют в группах. Далее по две команды из группы в каждой категории выходят в плей-офф. У мужчин и у женщин будет по четыре пари в плей-офф. Победители этих пар и получат путевки на чемпионат Европы.

Мужская сборная Украины на групповом этапе играет против Великобритании, Венгрии и Косово. В плей-офф из этой группы выходят на представителей группы с Латвией, Словакией и Билорусью.

Видео дня

Женская сборная Украины на групповом этапе играет против Латвии и Литвы. В плей-офф выходят на представителей группы с Румынией, Ирландией и Швецией.

Где и когда

Квалификационный турнир пройдет в румынской Констанце 26-27 июня. Наши команды будут играть в разные дни. Женщины все матчи сыграют 26 июня, а мужчины – 27 июня.

26 июня Женщины. Группа С

13:50. Украина – Латвия

15:55 .Украина – Литва

Плей-офф

22:20. А1 – С2

22:45. С1 – А2

27 июня Мужчины. Группа D

13:50. Украина – Великобритания

16:20. Венгрия – Украины

20:40. Украина – Косово

Плей-офф

23:10. D1 – B2

23:35. B1 – D2

Трансляция

Трансляцию матчей квалификации чемпионата Европы 3х3 из Констанци смотрите на сайте ФБУ.