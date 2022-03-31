Украина сохраняет высокие шансы впервые принять Евробаскет

Александр Чеканов
Баскетбол
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Украина сохраняет высокие шансы впервые принять Евробаскет

Во вторник, 29 марта, в Мюнхене состоялось заседание ФИБА-Европы, на котором были объявлены три из четырех стран-хозяек, которые будут принимать мужской Евробаскет-2025.

Турнир будет проходить в два этапа: сначала четыре группы сыграют в четырех разных странах, а потом на территории одной – состоится финальная часть соревнований.

Финальный этап, а также розыгрыш одной из групп будет принимать Латвия. Финляндия и Кипр также получили право принять одну из четырех групп Евробаскета-2025.

Кубок победителя Евробаскета.
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Вакантным остается одно место страны-хозяина для проведения группового этапа, и именно на нее претендентом №1 является Украина.

Еще в сентябре, когда ФИБА-Европа утвердила заявку Украины, среди ее конкурентов были Россия и Венгрия.

Президент ФБУ Михаил Бродский прогнозировал, что ФИБА будет выбирать между Украиной и Россией. "Мы разговаривали с президентом ФИБА-Европа, первым вице-президентом. Они понимают ситуацию с конфликтом Украины и России. Вероятно, они будут выбирать между этими странами. Мое такое мнение", – заявил Михаил Бродский в своем новогоднем интервью.

В конце концов, Венгрия отказалась претендовать на Евробаскет-2025 раньше времени, а 24 февраля Россия напала на Украину… Фактически сразу ФБУ призвала запретить участие сборным и клубам Российской Федерации во всех соревнованиях под эгидой FIBA, а также аннулировать заявку на Евробаскет-2025.

В начале марта Международная федерация баскетбола приняла решение ввести санкции против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, в том числе аннулировала российскую заявку на проведение матчей финальной части чемпионата Европы-2025.

Львов рассчитывает принять Евробаскет-2025.

На момент 29 марта было четыре претендента на четыре группы, впрочем, украинская заявка оставалась под вопросом, ведь наша делегация по понятным причинам в Мюнхене отсутствовала.

В конце концов, в ФИБА сообщили, что совет продолжит дискуссии по поводу нынешней ситуации в Украине и того, как на спорт влияет полномасштабная война на ее территории, которую развязала Россия.

"Учитывая чрезвычайно сложные обстоятельства и огромные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и в знак солидарности с Федерацией баскетбола Украины, Совет принял решение продолжить эксклюзивные переговоры с Украиной о проведении четвертой группы FIBA EuroBasket 2025 до ноября 2022 года", – заявил президент ФИ Тургай Демирель.

То есть Украина остается кандидаткой №1 на проведение одной из частей групповой стадии чемпионата Европы, и это право "забронировали" за ней, по меньшей мере, до ноября этого года. В то же время, ФИБА будет готовить запасные варианты для плана "Б", если Украина все же не сможет принять турнир.

Евробаскет, на который претендует Украина, запланирован на сентябрь 2025, но к тому времени нам нужно будет построить новую арену. Согласно требованиям, групповой этап чемпионата Европы должна принять арена на 10 тысяч.

Украина претендует на Евробаскет

Когда Украина подала заявку на проведение Евробаскета-2025, в ней фигурировали два города – Киев и Львов. Запасным был Днепр. В связи с тем, что Украина сможет принять только матчи группового этапа, город-хозяин будет один. Построить новую арену нужно до 1 декабря 2024 года

Следует напомнить, что инициатором заявки Украины на право проведения Евробаскета-2025 стал Владимир Зеленский, который еще в начале июля прошлого года предлагал Литве вместе с Украиной принять чемпионат Европы по баскетболу. Об этом он заявлял во время визита в Литву: "Я хочу предложить идею совместной организации Украины и Литвы одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу".

Вернувшись в Украину, он поручил Михаилу Бродскому заняться этим вопросом, а в январе этого года прибывшую для инспектирования Украины делегацию ФИБА-Европы на высоком уровне принимали в Офисе Президента, что подтвердило поддержку нашей заявки на государственном уровне.

Тогда же были представлены арены, которые планировалось построить. В Киеве планируется строительство многофункциональной спортивной арены на 15 тыс. 880 зрителей, расположенной на левом берегу Днепра, возле Международного выставочного центра, и будет отвечать всем требованиям для проведения финального этапа Евробаскета-2025. Ввод ее в эксплуатацию ожидается в декабре 2024 года. Поблизости планируется создать большую парковую зону.

Во Львове планировалось строительство многофункциональной арены на 10 тыс. зрительских мест рядом с "Ареной-Львов".

Инспекция ФИБА во Львове

Сейчас понятно, что вопрос проведения Евробаскета в Украине – не актуален, но после нашей победы мы будем восстанавливать страну и проведение масштабного спортивного соревнования, как Евробаскет-2025 может стать важным импульсом для новой жизни. Впрочем, арены Михаил Бродский все равно обещал построить.

"Если нам сейчас не дадут Евробаскет, то арены все равно будут построены, и мы будем подавать заявку на Евробаскет-2029 с уже построенными аренами. Плюс есть женский чемпионат, молодежный чемпионат. Мне даже выразили готовность в Киеве разыграть Межконтинентальный кубок. Только нужен зал" , – подчеркивал президент ФБУ.

Право проведения чемпионата Европы по баскетболу мы имели в 2015 году, но тогда его отобрала война и российская агрессия. После завершения войны Украина готова вернуть это право и шанс на должном уровне провести Евробаскет 2025. Впервые в истории украинского баскетбола. Но это важно не только для баскетбола или для украинского спорта. Это важно для страны.

Верим в ВСУ, помогаем армии и приближаем нашу победу!

Евробаскет-2025ФИБАФедерация баскетбола Украины