Украина сохраняет высокие шансы впервые принять Евробаскет

Во вторник, 29 марта, в Мюнхене состоялось заседание ФИБА-Европы, на котором были объявлены три из четырех стран-хозяек, которые будут принимать мужской Евробаскет-2025.

Турнир будет проходить в два этапа: сначала четыре группы сыграют в четырех разных странах, а потом на территории одной – состоится финальная часть соревнований.

Финальный этап, а также розыгрыш одной из групп будет принимать Латвия. Финляндия и Кипр также получили право принять одну из четырех групп Евробаскета-2025.

Видео дня

Вакантным остается одно место страны-хозяина для проведения группового этапа, и именно на нее претендентом №1 является Украина.

Еще в сентябре, когда ФИБА-Европа утвердила заявку Украины, среди ее конкурентов были Россия и Венгрия.

Президент ФБУ Михаил Бродский прогнозировал, что ФИБА будет выбирать между Украиной и Россией. "Мы разговаривали с президентом ФИБА-Европа, первым вице-президентом. Они понимают ситуацию с конфликтом Украины и России. Вероятно, они будут выбирать между этими странами. Мое такое мнение", – заявил Михаил Бродский в своем новогоднем интервью.

В конце концов, Венгрия отказалась претендовать на Евробаскет-2025 раньше времени, а 24 февраля Россия напала на Украину… Фактически сразу ФБУ призвала запретить участие сборным и клубам Российской Федерации во всех соревнованиях под эгидой FIBA, а также аннулировать заявку на Евробаскет-2025.

В начале марта Международная федерация баскетбола приняла решение ввести санкции против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, в том числе аннулировала российскую заявку на проведение матчей финальной части чемпионата Европы-2025.

На момент 29 марта было четыре претендента на четыре группы, впрочем, украинская заявка оставалась под вопросом, ведь наша делегация по понятным причинам в Мюнхене отсутствовала.

В конце концов, в ФИБА сообщили, что совет продолжит дискуссии по поводу нынешней ситуации в Украине и того, как на спорт влияет полномасштабная война на ее территории, которую развязала Россия.

"Учитывая чрезвычайно сложные обстоятельства и огромные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и в знак солидарности с Федерацией баскетбола Украины, Совет принял решение продолжить эксклюзивные переговоры с Украиной о проведении четвертой группы FIBA EuroBasket 2025 до ноября 2022 года", – заявил президент ФИ Тургай Демирель.

То есть Украина остается кандидаткой №1 на проведение одной из частей групповой стадии чемпионата Европы, и это право "забронировали" за ней, по меньшей мере, до ноября этого года. В то же время, ФИБА будет готовить запасные варианты для плана "Б", если Украина все же не сможет принять турнир.

Евробаскет, на который претендует Украина, запланирован на сентябрь 2025, но к тому времени нам нужно будет построить новую арену. Согласно требованиям, групповой этап чемпионата Европы должна принять арена на 10 тысяч.

Когда Украина подала заявку на проведение Евробаскета-2025, в ней фигурировали два города – Киев и Львов. Запасным был Днепр. В связи с тем, что Украина сможет принять только матчи группового этапа, город-хозяин будет один. Построить новую арену нужно до 1 декабря 2024 года

Следует напомнить, что инициатором заявки Украины на право проведения Евробаскета-2025 стал Владимир Зеленский, который еще в начале июля прошлого года предлагал Литве вместе с Украиной принять чемпионат Европы по баскетболу. Об этом он заявлял во время визита в Литву: "Я хочу предложить идею совместной организации Украины и Литвы одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу".

Вернувшись в Украину, он поручил Михаилу Бродскому заняться этим вопросом, а в январе этого года прибывшую для инспектирования Украины делегацию ФИБА-Европы на высоком уровне принимали в Офисе Президента, что подтвердило поддержку нашей заявки на государственном уровне.

Тогда же были представлены арены, которые планировалось построить. В Киеве планируется строительство многофункциональной спортивной арены на 15 тыс. 880 зрителей, расположенной на левом берегу Днепра, возле Международного выставочного центра, и будет отвечать всем требованиям для проведения финального этапа Евробаскета-2025. Ввод ее в эксплуатацию ожидается в декабре 2024 года. Поблизости планируется создать большую парковую зону.

Во Львове планировалось строительство многофункциональной арены на 10 тыс. зрительских мест рядом с "Ареной-Львов".

Сейчас понятно, что вопрос проведения Евробаскета в Украине – не актуален, но после нашей победы мы будем восстанавливать страну и проведение масштабного спортивного соревнования, как Евробаскет-2025 может стать важным импульсом для новой жизни. Впрочем, арены Михаил Бродский все равно обещал построить.

"Если нам сейчас не дадут Евробаскет, то арены все равно будут построены, и мы будем подавать заявку на Евробаскет-2029 с уже построенными аренами. Плюс есть женский чемпионат, молодежный чемпионат. Мне даже выразили готовность в Киеве разыграть Межконтинентальный кубок. Только нужен зал" , – подчеркивал президент ФБУ.

Право проведения чемпионата Европы по баскетболу мы имели в 2015 году, но тогда его отобрала война и российская агрессия. После завершения войны Украина готова вернуть это право и шанс на должном уровне провести Евробаскет 2025. Впервые в истории украинского баскетбола. Но это важно не только для баскетбола или для украинского спорта. Это важно для страны.

Верим в ВСУ, помогаем армии и приближаем нашу победу!