У сына легендарного Леброна Джеймса на тренировке остановилось сердце

Сын Леброна Джеймса Бронни потерял сознание во время баскетбольной тренировки, сообщает TMZ Sports. Во время занятия у 18-летнего баскетболиста произошла остановка сердца.

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Медицинский персонал смог реанимировать пострадавшего и в бессознательном состоянии доставить его в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии и переведен из отделения интенсивной терапии.

"В понедельник во время тренировки у Бронни Джеймс случился сердечный приступ. Мы просим уважения и конфиденциальности семьи Джеймс, и мы будем сообщать новую информацию СМИ, как только она появится. Леброн и Саванна хотели бы публично выразить свою глубочайшую благодарность и признательность медицинскому и спортивному персоналу USC за их невероятную работу и преданность делу безопасности своих спортсменов", — цитирует NY Post заявление семьи Джеймса.

TMZ Sports сообщает, что звонок в службу 911 поступил в 9:26 утра в понедельник из Спортцентра университета Южной Калифорнии, где команда играет и тренируется. Источники TMZ Sports сообщают, что вызову был присвоен код "3" (серьезная ситуация), позволяющий скорой помощи ехать с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Бронни Джеймс (рост 188см) может играть на позиции разыгрывающего и атакующего защитника. Скауты в свое время высоко оценили его "ощущение игры" и уравновешенность на баскетбольной площадке.

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