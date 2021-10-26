'Торонто Рэпторс' Михайлюка драматически проиграли 'Чикаго Буллз' в НБА

Третье поражение в четырех стартовых матчах сезона НБА 2021/2022 потерпели "Хищники" из Торонто украинца Святослава Михайлюка. В Канаде хозяева неудачно провели вторую четверть встречи с "Чикаго Буллз" (27:37), а в четвертой устроили настоящую погоню. Однако в итоге все же уступили с разницей в три очка – 108:111.

Михайлюк за 12 минут 44 секунды в игре набрал пять очков, сделал три подбора и одну передачу. При этом Свят показал 100-процентную реализацию бросков: цели достигли один трехочковый и один средний. Также он заработал два фола.

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"Чикаго" же добыл четвертую победу подряд и остается единственной командой Восточной конференции, которая еще не проиграла ни одного поединка. На Западе подобным достижением может похвастаться только "Голден Стейт". Смотрите лучшие моменты игры "Буллз" с "Рэпторс".

"Торонто" занимает 13-е место среди 15 команд Востока. Следующий матч Михайлюк и его партнеры сыграют 28 октября против "Индианы Пэйсерс".

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