Суперлига Париматч: анонс игр 13 февраля

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 13 февраля, пройдут очередные два поединка в регулярном сезоне Суперлиги Париматч. Встречи пройдут в режиме бабла в Каменском.

Запорожье – Химик

Каменское. СК Прометей

Начало – 15:00

Трансляция – Obozrevatel, YouTube ФБУ

Соперники имеют противоположные достижения на старте игрового марафона в Каменском. Запорожцы в первом матче победили Одессу (84:79), а Химик уступил Прометею (75:82).

В текущем сезоне команды уже дважды играли между собой. В октябре запорожцы победили дома (86:55), а в декабре Химик взял реванш на своей площадке (83:73).

Николаев – Прометей

Каменское. СК Прометей

Начало – 19:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Для Николаева матч против Прометея будет первым в каменском бабле. Зато хозяева площадки накануне отдали немало сил в борьбе с Химиком. Поэтому николаевцы наверняка постараются воспользоваться этим фактором.

В текущем сезоне соперники играли в октябре в Николаеве. Тогда уверенно победили гости (112: 89).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в киевском "пузыре" состоялись очередные пять поединков Суперлиги Париматч.