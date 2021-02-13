Суперлига Париматч: анонс игр 13 февраля
В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 13 февраля, пройдут очередные два поединка в регулярном сезоне Суперлиги Париматч. Встречи пройдут в режиме бабла в Каменском.
Запорожье – Химик
Каменское. СК Прометей
Начало – 15:00
Трансляция – Obozrevatel, YouTube ФБУ
Соперники имеют противоположные достижения на старте игрового марафона в Каменском. Запорожцы в первом матче победили Одессу (84:79), а Химик уступил Прометею (75:82).
В текущем сезоне команды уже дважды играли между собой. В октябре запорожцы победили дома (86:55), а в декабре Химик взял реванш на своей площадке (83:73).
Николаев – Прометей
Каменское. СК Прометей
Начало – 19:00
Трансляция – YouTube ФБУ
Для Николаева матч против Прометея будет первым в каменском бабле. Зато хозяева площадки накануне отдали немало сил в борьбе с Химиком. Поэтому николаевцы наверняка постараются воспользоваться этим фактором.
В текущем сезоне соперники играли в октябре в Николаеве. Тогда уверенно победили гости (112: 89).
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в киевском "пузыре" состоялись очередные пять поединков Суперлиги Париматч.