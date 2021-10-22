Сражение "Химика" и "Запорожья" и еще три матча: анонс Суперлиги Windrose 22 октября

Андрей Фоменко
Андрей Фоменко
Баскетбол
1 минута
99
Сражение 'Химика' и 'Запорожья' и еще три матча: анонс Суперлиги Windrose 22 октября

Обширную программу представляет в пятницу, 22 октября, украинская баскетбольная Суперлига. Матчи пройдут в четырех разных городах страны.

Центральное противостояние состоится в Южном, где "Химик" примет серебряного призера прошлого чемпионата – "Запорожье". Команда Виталия Степановского хорошо стартовала (5 побед/2 поражения) и идет среди лидеров. Соперник же несколько притормозил после ухода тренера Валерия Плеханова в Харьков (3/4). Однако в последнем туре коллектив из Запорожья сумел обыграть на выезде грозный "Киев-Баскет" – 75:73.

Видео дня

22 октября

"Химик" – "Запорожье"

Южный, ФСК "Олимп"

Начало матча – 18:00

Трансляция – "УНИАН", YouTube ФБУ

В Кривом Роге встретятся соседи по турнирной таблице. Дебютанты Суперлиги и аутсайдеры минувшего сезона сейчас идут довольно неплохо, выиграв по четыре матча из семи.

22 октября

"Кривбасс" – "Харьковские Соколы"

Кривой Рог, СК КТУ

Начало матча – 18:00

Трансляция – "Обозреватель"

Таблица Суперлиги по состоянию на утро 22 октября.

Один из аутсайдеров, "Николаев", попытается противостоять гостям из Днепра, которые традиционно претендуют на высокие места. Одним из козырей хозяев является довольно высокая заполняемость домашней арены болельщиками.

22 октября

"Николаев" – "Днепр"

Николаев, СК "Надежда"

Начало матча – 19:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Чемпион Украины, "Прометей", постарается продолжить до семи матчей свою выигрышную серию. Эта встреча будет для парней Ронена Гинзбурга репетицией перед третьим поединком в Лиге чемпионов, где у команды Слобожанского пока что только два поражения.

"Прометей" собрал мощный состав.

22 октября

"Одесса" – "Прометей"

Одесса, СК "Динамо"

Начало матча – 20:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября "Будивельник" добыл трудную победу над аутсайдером.

Тем временем, женская сборная Украины назвала состав на отборочные матчи Евробаскета.

УкраинаЮжныйБаскетболСуперлига