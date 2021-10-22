Сражение 'Химика' и 'Запорожья' и еще три матча: анонс Суперлиги Windrose 22 октября

Обширную программу представляет в пятницу, 22 октября, украинская баскетбольная Суперлига. Матчи пройдут в четырех разных городах страны.

Центральное противостояние состоится в Южном, где "Химик" примет серебряного призера прошлого чемпионата – "Запорожье". Команда Виталия Степановского хорошо стартовала (5 побед/2 поражения) и идет среди лидеров. Соперник же несколько притормозил после ухода тренера Валерия Плеханова в Харьков (3/4). Однако в последнем туре коллектив из Запорожья сумел обыграть на выезде грозный "Киев-Баскет" – 75:73.

Видео дня

22 октября

"Химик" – "Запорожье"

Южный, ФСК "Олимп"

Начало матча – 18:00

Трансляция – "УНИАН", YouTube ФБУ

В Кривом Роге встретятся соседи по турнирной таблице. Дебютанты Суперлиги и аутсайдеры минувшего сезона сейчас идут довольно неплохо, выиграв по четыре матча из семи.

22 октября

"Кривбасс" – "Харьковские Соколы"

Кривой Рог, СК КТУ

Начало матча – 18:00

Трансляция – "Обозреватель"

Один из аутсайдеров, "Николаев", попытается противостоять гостям из Днепра, которые традиционно претендуют на высокие места. Одним из козырей хозяев является довольно высокая заполняемость домашней арены болельщиками.

22 октября

"Николаев" – "Днепр"

Николаев, СК "Надежда"

Начало матча – 19:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Чемпион Украины, "Прометей", постарается продолжить до семи матчей свою выигрышную серию. Эта встреча будет для парней Ронена Гинзбурга репетицией перед третьим поединком в Лиге чемпионов, где у команды Слобожанского пока что только два поражения.

22 октября

"Одесса" – "Прометей"

Одесса, СК "Динамо"

Начало матча – 20:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября "Будивельник" добыл трудную победу над аутсайдером.

Тем временем, женская сборная Украины назвала состав на отборочные матчи Евробаскета.