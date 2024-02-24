Сборная Украины по баскетболу посетила в госпитале воинов ВСУ

24 февраля, в день второй годовщины полномасштабного вторжения российских захватчиков на территорию Украины, мужская национальная сборная посетила госпиталь, в котором проходят реабилитацию наши герои — воины ВСУ.

Украинские воины, защищавшие Украину в самых горячих точках военного столкновения, проходят лечение в Национальном реабилитационном центре Варвары в латвийском городе Юрмала.

Игроки и тренерский штаб сборной Украины начали со встречи с нашими героями. Ребята поблагодарили воинов за защиту нашей родины, привезли подарки, пообщались и пригласили бойцов на матч квалификации Евробаскета-2025, который 25 февраля в 21:00 пройдет в Арене Рига.

Бойцы подписали флаг Украины, который команда возьмет на матч против Португалии.

"Мы приехали поддержать наших воинов в эту выдающуюся для нас дату. Очень важное событие для нас поддержать наших ребят, воинов, которые уже два года защищают Украину, борются с оккупантами и делают все, чтобы наша страна была свободна. Это маленькое событие и эмоции для наших бойцов. Надеюсь увидеть их на игре против Португалии", - сказал Вячеслав Бобров.