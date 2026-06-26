Red Bull Half Court: в Украине вновь пройдет самый быстрый в мире баскетбольный турнир 3х3

Начался новый сезон Red Bull Half Court – крупнейшего в мире турнира по стритболу, в котором принимают участие игроки 3 на 3 со всего мира. В 2026 году на четырёх континентах около 10 000 игроков из 13 стран будут соревноваться на местных площадках за возможность представлять свою страну на Мировом финале в Маниле, Филиппины – столице стритбола – в декабре этого года.

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Украинские отборочные соревнования начнутся 28 июня в Одессе (пляж "Дельфин"), а также пройдут 5 июля во Львове (Пороховая башня) и 18–19 июля в Киеве (ВДНХ). А национальный финал Red Bull Half Court в этом году состоится 26 июля во Львове.

Как и каждый год, за право выхода в Национальный финал будут бороться мужские и женские команды, среди которых и будет определена лучшая стритбольная команда Украины среди мужчин и женщин. Вот все, что нужно знать о Red Bull Half Court :

Главные истории дня

Старт сезона 2026: с марта по октябрь в разных странах будут проходить национальные отборочные турниры, по итогам которых будут определены команды, которые представят свои страны на мировой арене. Сезон стартовал в конце марта в Индии, после чего турнирная серия охватила Европу, Азию и другие регионы мира.

с марта по октябрь в разных странах будут проходить национальные отборочные турниры, по итогам которых будут определены команды, которые представят свои страны на мировой арене. Сезон стартовал в конце марта в Индии, после чего турнирная серия охватила Европу, Азию и другие регионы мира. Глобальное участие: в сезоне 2026 года принимают участие 13 стран. В соревнования возвращается Швеция после двухлетнего перерыва, а Индия и Кения вновь присоединяются к турниру, расширяя его международное представительство.

в сезоне 2026 года принимают участие 13 стран. В соревнования возвращается Швеция после двухлетнего перерыва, а Индия и Кения вновь присоединяются к турниру, расширяя его международное представительство. Red Bull Half Court – это самая динамичная версия баскетбола 3х3, которая объединяет игроков со всего мира. Матчи длятся не более 10 минут, а победу одерживает команда, которая первой наберет 21 очко. На этапе групповых игр действует специальный бонус "Властелин корта": команда, набравшая наибольшее общее количество очков, получает дополнительное преимущество для выхода в следующий раунд. Это делает игру ещё быстрее и зрелищнее. Дополнительную интригу добавляют две специальные зоны для трёхочковых бросков, расположенные за дугой. Они открывают больше тактических возможностей для команд и ещё больше повышают темп игры.

Тренер по броскам в НБА Крис "Lethal Shooter" Мэтьюз , глобальный посол турнира, сказал:"В таком динамичном формате нет времени на колебания. Нужно доверять своей подготовке и быть готовым атаковать кольцо уже с первого владения мячом. Именно это мне нравится в Red Bull Half Court – здесь вознаграждаются игроки, которые сохраняют уверенность под давлением и не боятся брать на себя ответственность за решающий бросок".

, глобальный посол турнира, сказал:"В таком динамичном формате нет времени на колебания. Нужно доверять своей подготовке и быть готовым атаковать кольцо уже с первого владения мячом. Именно это мне нравится в Red Bull Half Court – здесь вознаграждаются игроки, которые сохраняют уверенность под давлением и не боятся брать на себя ответственность за решающий бросок". С момента своего запуска в 2021 году Red Bull Half Court переосмыслил мировой стритбол. Мировые финалы турнира проходили в знаковых локациях по всему миру: в Риме, в Каире на фоне знаменитых пирамид Гизы, в Белграде, который считается одной из мировых столиц баскетбола 3х3, в Нью-Йорке в парке Brooklyn Bridge Park, а также в Дубае, где матчи проходили на специально созданной LED-площадке перед Музеем будущего.

переосмыслил мировой стритбол. Мировые финалы турнира проходили в знаковых локациях по всему миру: в Риме, в Каире на фоне знаменитых пирамид Гизы, в Белграде, который считается одной из мировых столиц баскетбола 3х3, в Нью-Йорке в парке Brooklyn Bridge Park, а также в Дубае, где матчи проходили на специально созданной LED-площадке перед Музеем будущего. Мировой финал Red Bull Half Court 2026 состоится в декабре в Маниле – городе, где баскетбол является неотъемлемой частью уличной культуры и настоящей страстью миллионов людей.

состоится в декабре в Маниле – городе, где баскетбол является неотъемлемой частью уличной культуры и настоящей страстью миллионов людей. В прошлом сезоне сборная Японии завоевала чемпионский титул среди женщин, опередив команду Египта. В мужской категории победу одержала сборная Египта, которая в итоговом зачёте опередила команду Северной Македонии.

Всю информацию о Red Bull Half Court и о том, как принять участие, можно найти на сайте https://www.redbull.ua/HalfCourt.