"Прометей" – "Уникаха", "Крайльсхайм" – "Киев-Баскет": анонс матчей украинских команд в еврокубках
Оба представителя Украины в баскетбольных еврокубках проведут свои матчи во вторник, 8 февраля. Чемпион страны, "Прометей" из Слобожанского, с задержкой стартует во втором групповом этапе Лиги чемпионов – топ-16. После паузы из-за коронавируса подопечные Ронена Гинзбурга сыграют в Запорожье с испанской "Уникахой".
Отсутствие игровой практики тренерский штаб лидера украинской Суперлиги считает серьезной проблемой. Команда из Малаги сначала проиграла дома румынскому коллективу "Клуж-Напока" (73:79), а затем разобралась с бельгийским "Остенде" (75:59).
8 февраля
"Прометей" – "Уникаха"
Запорожье, ДС "Юность"
Начало матча – 19:00
Трансляция – сайт ФБУ
А вот "Киев-Баскету" нужно побеждать в пятом туре второго этапа Кубке Европы ФИБА. После неудачи в Бельгии подопечные Айнарса Багатскиса занимают третье место в своем квартете. Но победа в Германии над "Крайльсхаймом", который был повержен в Киеве 73:71, позволит украинской команде подняться на вторую строчку и повысит шансы на выход в плей-офф.
8 февраля
"Крайльсхайм" – "Киев-Баскет"
Ильсхофен, "Арена Хохенлохе"
Начало матча – 20:00
Трансляция – YouTube-канал ФИБА
Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей" в Лиге чемпионов ФИБА установил несколько рекордов.
Накануне "Харьковские Соколы" на последних секундах вырвали победу над "Запорожьем" в Суперлиге.