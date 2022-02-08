'Прометей' – 'Уникаха', 'Крайльсхайм' – 'Киев-Баскет': анонс матчей украинских команд в еврокубках

Оба представителя Украины в баскетбольных еврокубках проведут свои матчи во вторник, 8 февраля. Чемпион страны, "Прометей" из Слобожанского, с задержкой стартует во втором групповом этапе Лиги чемпионов – топ-16. После паузы из-за коронавируса подопечные Ронена Гинзбурга сыграют в Запорожье с испанской "Уникахой".

Отсутствие игровой практики тренерский штаб лидера украинской Суперлиги считает серьезной проблемой. Команда из Малаги сначала проиграла дома румынскому коллективу "Клуж-Напока" (73:79), а затем разобралась с бельгийским "Остенде" (75:59).

8 февраля

"Прометей" – "Уникаха"

Запорожье, ДС "Юность"

Начало матча – 19:00

Трансляция – сайт ФБУ

Видео дня

А вот "Киев-Баскету" нужно побеждать в пятом туре второго этапа Кубке Европы ФИБА. После неудачи в Бельгии подопечные Айнарса Багатскиса занимают третье место в своем квартете. Но победа в Германии над "Крайльсхаймом", который был повержен в Киеве 73:71, позволит украинской команде подняться на вторую строчку и повысит шансы на выход в плей-офф.

8 февраля

"Крайльсхайм" – "Киев-Баскет"

Ильсхофен, "Арена Хохенлохе"

Начало матча – 20:00

Трансляция – YouTube-канал ФИБА

Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей" в Лиге чемпионов ФИБА установил несколько рекордов.

Накануне "Харьковские Соколы" на последних секундах вырвали победу над "Запорожьем" в Суперлиге.