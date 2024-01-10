'Прикарпатье-Говерла' в овертайме обыграло 'Политехнику-Галичину' в Суперлиге Favbet

В среду, 10 января, в чемпионате Украины по баскетболу состоялся очередной поединок в Суперлиге Favbet. Во Львове "Прикарпатье-Говерла" лишь в дополнительной пятиминутке добыло победу над "Политехникой-Галичиной" (73:68).

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Первая половина игры прошла при преимуществе Прикарпатья-Говерлы – подопечные Евгения Мурзина дважды достигали преимущества более 10 очков. Во многом это удавалось за счет результативной игры Ильи Чугунова, который за первые две четверти набрал 17 очков, а всего записал в свой актив 25 очков, установив личный рекорд результативности (до этого его рекордом были 19 очков в прошлом сезоне).

Но при этом Политехника-Галичина пыталась не отпускать соперника на большое расстояние и использовала на полный провал команды из Ивано-Франковска в третьей четверти – рывок 13:0 (с 35:47 до 48:47) и на последний перерыв команды ушли за преимущества Говерлы +1.

В эти минуты игру львовян вели легионеры – Квентин Дешон и особенно Джакор Нельсон, мало заметный в первой половине игры, набрав всего 6 очков, зато после большого перерыва на его счету 16 очков и очень большой объем работы в защите.

Игра выровнялась и начались карусели – Политехника-Галичина вышла вперед на 5 очков, говерляне совершили свой рывок и уже они вели +3. Трехочковый Крамара за 1:07 до конца сравнял счет – 67:67. За оставшееся время ни одна из команд отличиться не смогла, поэтому матч перешел в овертайм.

Дополнительная пятиминутка получилась малорезультативной, но при этом Говерла спокойно довела игру до победы. Хозяева площадки набрали всего 1 очко – за 4,5 секунды до конца Нельсон реализовал штрафной. Прикарпатье-Говерла также не реализовало много моментов, но набранных 6 очков хватило для победы.

У победителей кроме Чугунова с 25 очками и 7 подборов отметим Илью Кабацюру с 17 очками и 10 подборами. У Политехники-Галичины Джакор Нельсон записал в актив 23 очка, 9 подборов и 8 передач, а Ярослав Карпюк собрал 17 подборов

Говерла одержала 10-ю победу в сезоне и завтра завершит бабл матчем против Ровно, а Политехнику-Галичину ждет важный матч против БИПИ.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Львов, ПС Галичина

Прикарпатье-Говерла - Политехеника-Галичина 73:68 ОТ (25:16, 16:19, 11:16, 15:16, 6:1)