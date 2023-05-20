Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский выступил на Генеральной ассамблее ФИБА-Европа

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский и почетный президент ФБУ Александр Волков приняли участие в проходящей в Мюнхене 19-20 мая Генеральной ассамблее ФИБА-Европа.

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Одной из поднятых на ассамблее тем был вопрос вокруг Украины и участия российских и белорусских сборных и клубов в международных соревнованиях. Обострил внимание на этом вопросе президент ФИБА-Европа Тургай Демирель, после чего он передал слово для выступления президенту ФБУ Михаилу Бродскому.

"Уважаемый президент, уважаемый генеральный секретарь, уважаемые участники ассамблеи. У нас не конфликт, как вы его назвали – у нас война. Мы ни с кем не конфликтовали. На нас, как независимое государство, напало государство Россия, которое хочет нас сделать своей территорией .

Когда сегодня представляли нашу делегацию, были аплодисменты. Но мы понимаем, что это было не в наш адрес – это аплодисменты нашему народу, украинским людям и Вооруженным силам Украины. Мы хотим поблагодарить за поддержку ФИБА, всех наших друзей, которые подставили плечо в это тяжелое для нас время, поблагодарить коалицию Польши, страны Балтии и Северные страны, которые, как и мы, не хотят видеть эту нечисть в цивилизованном спорте.

Мы надеемся, что скоро война завершится, и мы снова будем жить и работать в пользу баскетбола, как мы это делали раньше и не оглядываться на звуки воздушных тревог и борьбу с агрессором. Мы верим, что в конце концов эта война завершится и правда победит грязь", - сказал Михаил Бродский. После завершения речи президента ФБУ все присутствующие поднялись и зааплодировали.

После этого генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис отметил, что ФИБА солидарна с Украиной и украинским народом, о чем свидетельствуют последние решения об отстранении от официальных соревнований российских и белорусских сборных и клубов.

"FIBA постоянна в своих решениях по российским и белорусским клубам. В ближайшее время мы не допустим их к официальным международным соревнованиям. Тем самым FIBA выражает полную солидарность с украинским народом", заявил Заглис.

Стоит отметить коалицию Польши, стран Балтии и Северных стран, пришедших на первый день ассамблеи с украинской символикой на пиджаках, с такими же лентами была и украинская делегация. Эта коалиция продолжает работать над тем, чтобы не допустить работы в программах и фондах ФИБА российских и белорусских представителей.

В частности, перед ассамблеей в адрес ФИБА-Европы было направлено официальное письмо с заявлением о недопустимости допуска россии и белорусы к соревнованиям, а их представителей в руководящие структуры.

Генеральный секретарь Федерации баскетбола в Эстонии выступил с мощной речью.

"Я помню, что мы люди из мира спорта, мира баскетбола и что мы не политики. Но мы не можем стоять в стороне, когда люди умирают. Никто не должен умирать на войне. Я ведь той страны, которая не всегда была независимой. "Мы отец родился в подобные времена, его брат умер в Сибири. Сегодня история повторяется и трудно видеть то, что происходит в Украине. Мы солидарны с украинским народом и украинской федерацией"

Относительно нашего совместного заявления девяти стран. Мы хотим, чтобы вы поняли, что в ситуации, которая происходит в Украине, мы не хотим видеть ни одного представителя страны, команду или сборную из стран-агрессоров в руководящих структурах и различных программах ФИБА. Мы должны проявить нулевую терпимость к странам-агрессорам, исключить их отовсюду.

Те ужасы, которые происходят в Украине, затрагивают всех в Европе.

Мы призываем ФИБА поддержать наше обращение относительно недопущения представителей стран-агрессоров к участию в руководящих структурах и различных программах ФИБА. И если любой пункт в нашем обращении может показаться преувеличением, то хочу, чтобы вы задумались, что это по сравнению с тем, что происходит в Украине".

Во время выступления белорусской представительницы на ассамблее украинская сторона и представители коалиции покинули зал.

20 мая в Мюнхене состоятся выборы президента ФИБА-Европа. На должность претендуют действующий президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса и глава французской федерации Жан-Пьер Сьюта.