Победы ''Днепра'' и ''Черкаських Мавп''. Результаты Суперлиги 18 марта

В субботу, 18 марта, в чемпионате Украины по баскетболу играются очередные поединки в мужской Суперлиге. В киевском "бабле" "Днепр" победил "Старый Луцк" (82:55), "Запорожье" потерпело поражение от "Черкаських Мавп" (47:66), а "Будивельник" играет с "Прикарпатьем-Говерлой".

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Команда Владимира Коваля уверенно выиграла первую половину, получив 18 очков преимущества еще до большого перерыва. Старый Луцк прибавил в третьей четверти, но подопечным Владимиру Журжию удалось лишь немного сократить отставание — шансов на камбек Днепр не дал. Ключевой в этом матче стала борьба в трехсекундной, оставшейся за Днепром - 52:22 по очкам в краске .

Лучшим игроком матча стал защитник Днепра Максим Закурдаев, набравший 25 очков, а также сделавший 5 передач и 5 подборов (РЭ 30).

Днепр одержал свою 19-ю победу в 26 матчах. В следующей игре днепряне будут противостоять Черкаським Мавпам, а Старый Луцк в заключительной игре киевского баблу сыграет против Будивельника.

Днепр — Старый Луцк 96:78 (21:14, 33:22, 19:24, 23:18)

Днепр: Закурдаев 25 + 5 передач + 5 подборов, Загреба 18 + 7 передач + 4 подбора - 3 потери, Вред 7, Тимофеенко 3, Бондарчук 1 - старт, Тарасенко 17, Сипало 11 + 5 подборов + 3 блок-шота, Сорочан 9 + 6 подборов, Качанов 5, Джерихов 0, Бачурин 0

Старый Луцк: Коцько 10+5 передач – 4 потери, Е. Коровяков 10+3 перехвата, Марков 8, Дейн 7+4 подбора, Рудаков 0 – старт, Прозапас 13, Бедлинский 11, Алтухов 10+3 передачи – 4 потери, Глушко 4, Должко 4, Федчук 1+4 подбора

Черкаськи Мавпы уверенно победили Запорожье в матче регулярного чемпионата Суперлиги, проходившем в Киеве.

Команда Артема Слипенчука завладела преимуществом на старте матча, выиграв первую четверть со счетом 17:7. Как оказалось, рывок в дебюте игры стал решающим - Мавпы лидерство больше не отдавали. В конце второй и четвертой четвертей отрыв жителей Черкасс достигал максимальных 22 очков.

Команда Дмитрия Щиглинского допустила 26 потерь и реализовала только 36% бросков с игры. Мавпы набрали 18 очков после потерь запорожцев, выиграв матч со счетом 66:47. Соперники завершили сезонную серию вничью – 2-2. Самым эффективным игроком матча стал капитан Мавп Никита Руслов, набравший 10 очков, сделавший 9 передач и 5 подборов (РЭ 17).

Заключительный матч киевского бабла Запорожья сыграет 19 марта против Прикарпатья-Говерлы, а Мавпы в этот же день будут противостоять Днепру.

Запорожье — Черкаськи Мавпы 47:66 (7:17, 13:17, 21:18, 6:14)

Запорожье: Быков 16 + 5 передач + 5 подборов - 5 потерь, Морозов 16, Буц 7 + 14 подборов - 3 потери, Леднев 2, Тельчаров 0 - 4 врата - старт, Покоенко 3, Дмитренко 2, Мар 1 - 3 потери, Климанов 0, Компаниец 0 - 3 потери

Черкаськи Мавпы: Максвелл 17+3 передачи – 3 потери, Кузнецов 11, Руслов 10+9 передач + 5 подборов, Кожа 7+8 подборов, Липовцев 4 — старт, Род 9+3 передачи, Сорочан 4, Лакомов 2, Пошабля 2, Назаренко 0

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