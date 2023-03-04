Победы ''Днепра'' и ''Будивельника''. Результаты Суперлиги Parimatch 4 марта

В чемпионате Украины по баскетболу состоялись три поединка в Суперлиге Parimatch. В Ивано-Франковском бабле "Будивельник" победил "Прикарпатье-Говерлу" (77:74), "Днепр" был сильнее БИПЫ (101:69), а "Политехника-Галичина" одолела "Запорожье" 84:68.

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Будивельник лидировал в течение большей части игрового времени, но хозяевам площадки несколько раз удавалось сокращать отставание. Более того, команда Евгения Мурзина за минуту до конца игры сравняла счет, однако последнее слово в этом матче было именно за Будивельником — Конев забил один штрафной, Кольченко реализовал оба, установив окончательный счет в этой игре. Таким образом, киевляне продлили победную серию до 22 матчей.

Лучшим игроком матча стал Максим Сандул: в активе лучшего игрока февраля солидный дабл-дабл - 15 очков и 18 подборов (РЭ 27).

Будивельник свой следующий матч сыграет 5 марта против одесской БИПЫ – это будет противостояние лидеров Суперлиги. А Говерла в этот же день дома сыграет против Запорожья.

Прикарпатье-Говерла — Будивельник 74:77 (17:21, 19:21, 21:15, 17:20)

Прикарпатье-Говерла: Старцев 16+9 подборов + 8 передач, Лесик 12+5 подборов, М. Тимофейчук 9, Чугунов 8, Аврахов 7+3 передачи — старт, Водолазский 11+4 подбора, Лонюк 7+4 подбора, Хрисостом 3 передачи – 3 потери,

Будивельник : Конев 19+9 подборов, Сандул 15+18 подборов, Буренко 9, Кабанов 2, Никитин 2 — старт, Кольченко 14+4 передачи, Хохоник 14, Приймак 2, Зайцев 0, Сафонов 0

В центральном матче дня баблу регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch в Ивано-Франковске Днепр обыграл БИПУ 101:69.

Казалось, БИПА лучше начала матч, когда после четырех минут вела 7:3, но дальше Днепр заиграл более агрессивно в защите, к чему одесситы явно были не готовы. В результате у БИПИ за первую четверть было сразу 8 потерь и пять минут без очков. За это время Днепр довел свое преимущество в первой четверти до +12.

В дальнейшем игра особо не менялась - во второй четверти Днепр довел свое преимущество до 20 очков, по ходу третьего выигрывал 28 очков. Не остановилась днепровская команда и в четвертой четверти, когда наставники начали выпускать на паркет тех, кто обычно мало получает игровые минуты. В этот момент игроки порадовали ярким открытым баскетболом с большим количеством хайлайтов, а Днепр в довершение еще довел свои показатели набранных очков до 101.

Самыми результативными у Днепра стали Евгений Сорочан с 19 очками и Станислав Тимофеенко с 16 очками.

Благодаря победе над конкурентом Днепр сравнялся с БИПОЙ за количество побед и поражений, но обошел одесситов за счет преимущества в личных встречах, выйдя на второе место.

Завтра, 5 марта, Днепр встретится с Политехникой-Галичиной, а Бипу ждет еще один непростой матч против лидера чемпионата Будивельника.

БИПА - Днепр 69:101 (10:22, 19:22, 23:30, 17:27)

Бипа: Унгурян 12, Ткаченко 12+5 подборов, Кабацюра 10+7 подборов, Рябчук 4, Агафонов 16 – старт; Шашков 9, Николенко 4, Конев 2, Кадыгроб 0 + 5 подборов, Устименко 0, Кобец 0, Пестик 0

Днепр : Ольховецкий 7, Бондарчук 6, Тимофеенко 16 + 5 подборов + 5 передач, Закурдаев 6 + 5 передач, Загреба 4 - старт; Сорочан 19+5 подборов, Тарасенко 12, Сипало 12, Колдомасов 10+5 передач, Шкода 7, Качанов 2, Бачурин 0

Политехника-Галичина выиграла матч регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch, одолев у бабли в Ивано-Франковске Запорожье со счетом 84:68.

Команда Дмитрия Щиглинского выиграла первую четверть, но уже во второй десятиминутке пропустила рывок соперника 27:11. Львовяне удерживали лидерство со среды второй четверти до конца основного времени встречи и выиграли матч со счетом 84:68.

Лучшим игроком матча стал вышедший со скамьи центровой Александр Тищенко, за 28 минут на площадке, набрал 17 очков (3/4 двухочковых, 3/5 трехочковых), сделал 9 подборов и 4 передачи (РЭ 27).

Свои следующие матчи в Ивано-Франковске команды сыграют в воскресенье, 5 марта: Политехника будет противостоять Днепру, а Запорожье сыграет против хозяев прикарпатской площадки-Говерлы.

Запорожье — Политехника-Галичина 68:84 (21:18, 11:27, 18:13, 18:25)

Запорожье: Тельчаров 20 + 6 передач + 3 перехвата, Буц 20 + 9 подборов, Морозов 19 + 6 подборов + 4 передачи, Леднев 5 + 5 перехватов, Быков 4 - 6 потерь - старт, Мар 0 - 3 потери, Климанов 0, Компаниец 0, Покоенко 0

Политехника-Галичина: Бережной 18+5 подборов + 3 перехвата + 2 блок-шота, Горобченко 17+5 передач + 5 перехватов - 4 потери, Ожегов 16+8 подборов - 4 потери, Федчук 11+4 передачи, Станишевский 3+5 подбора - старт, Тищенко 17 + 9 подборов + 4 передачи, Крамар 2, Бартоломеев 0, Путько 0