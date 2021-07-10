Определились победители второго этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3

В Киеве на территории столичного выставочного комплекса ВДНХ во время грандиозного фестиваля Atlas Weekend состоялся второй этап чемпионата Украины по баскетболу 3х3, в котором определились победители среди мужчин.

Соревнования вышли максимально конкурентными. Это и не удивительно, ведь в целом, за эти два дня, участвуют 84 команды: 16 коллективов в категориях U15 и U17, 24 мужских и 8 женских во втором этапе 10 июля, и 26 мужских и 10 женских в третьем 11 июля.

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У мужчин было 8 групп, в каждой из которых по 3 команды. В плей-офф выходил только лучший коллектив из пула. Таким образом, участниками 1/4 финала стали: Dinamo-Odessa, PROFILTEH ZHYTOMYR, Kontora, U23-1, Франковск, Prombudsfera, U23-2 и Тяжелый Люкс.

Среди этих команд сильнейшей стала Dinamo-Odessa в составе Дениса Носкова, Эрнеста Ткачука, Романа Новикова и Виталия Шорсткого. Ребята переиграли в финале Prombudsfera - 16:14.

MVP турнира стал лидер команды Динамо Одесса Денис Носков.

Среди женщин также определился победитель второго этапа.

У женщин 8 команд были разделены на 2 группы. По две лучшие из пула выходили сразу в полуфинал. Среди них оказались: Сборная Украины U23-1 и U23-2, Frankivsk PNU 2 и Франковск ПНУЗ.

В финал пробились первый и второй составы сборной Украины U23. Победителем в этом противостоянии стала основная команда в составе Вероники Любинець, Натали Цюбык, Ульяны Дацко и Елизаветы Митиной. Девушки победили своих соперниц со счетом 17:15.

У девушек MVP турнира стала игрок сборной Украины U-23 (1) Елизавета Митина.