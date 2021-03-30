Михайлюк провел лучший матч за новый клуб НБА, впервые выйдя в стартовом составе

Украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк отлично проявил себя, впервые выйдя в стартовой пятерке своей команды в матче НБА против "Даллас Маверикс", но это не помогло его команде победить (106:127).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел на площадке 27 минут. За это время он набрал рекордные для себя в новом клубе 16 очков (5/7 двухочковые, 2/3 трехочковые), 3 подбора, 1 передачу и 1 потерю.

Команда украинца занимает 13-е место в Западной конференции, имея в своем активе 19 побед в 46 поединках.

"Оклахома-Сити" – "Даллас" 106:127 (24:33, 39:38, 20:29, 23:27)

"Оклахома-Сити": Покушевски (21), Михайлюк (16), Маледон (14), Роби (12 + 9 подборов), Браун (6 + 9 подборов) – старт; Джером (11), Холл (10), Уильямс (8), Брэдли (8).

"Даллас": Дончич (25 + 7 передач), Порзингис (20 + 9 подборов), Финни-Смит (12), Ричардсон (9), Клебер (6 + 8 подборов) – старт; Хардуэй (19), Брансон (9 + 7 передач), Пауэлл (7), Мелли (6), Берк (6), Грин (4), Хинтон (4), Марьянович (0), Бей (0).

Другой наш соотечественник Алексей Лэнь, выступающий за "Вашингтон Уизардс" на позиции центрового, также вышел в стартовом составе и помог своей команде победить "Индиану Пэйсерс" со счетом 132:124.

Украинец отыграл 22 минуты и набрал 7 очков (3/5 двухочковые, 1/2 штрафные), 5 подборов, 1 передачу, 1 блок-шот, а также 4 персональных замечания и 1 потерю.

Этот результат позволил столичной команде подняться на 12-е место в Восточной конференции.

"Вашингтон" – "Индиана" 132:124 (24:28, 33:30, 38:34, 37:32)

"Вашингтон": Уэстбрук (35 + 14 подборов + 21 передача), Хачимура (26 + 8 подборов), Авдия (12 + 8 подборов), Лэнь (7), Робинсон (3) – старт; Хатчисон (18), Нето (15), Гэффорд (11), Мэтьюз (3), Р. Лопес (2).

"Индиана": Сабонис (35 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь), Брогдон (26 + 8 передач), Тернер (11 + 4 блок-шота), Дж. Холидэй (10), Леверт (8) – старт; Битадзе (8), Макконнелл (8 + 9 передач), Самнер (8), Лэмб (6), А. Холидэй (4).

Напомним, что Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках. В 2013-м его впервые вызвали в сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м Святослав впервые сыграл за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Благодаря успешным выступлениям за "Канзас Джейхокс" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) его выбрали под 47-м номером на драфте 2018 года. Михайлюк отыграл один сезон в "Лос-Анджелес Лейкерс", а затем перешел в "Детройт Пистонс", откуда его обменяли в "Оклахому".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лэнь установил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне НБА.