Матч звезд баскетбольной Суперлиги Windrose получил логотип

Матч звезд украинской баскетбольной Суперлиги Windrose получил свой логотип. Пройдет масштабное мероприятие в киевском Дворце спорта 19 февраля 2022 года после паузы в два года.

Официальная эмблема ивента появилась на сайте ФБУ. В ближайшее время в продажу поступит сувенирная продукция с лого Матча звезд.

Главным событием станет игра лучших баскетболистов чемпионата Украины, которая пройдет в формате противостояния легионеров и украинцев. Традиционно предшествует матчу конкурсная программа: баскетболисты будут соревноваться в конкурсах мастерства, трехочковых и слэм-данках.

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Уже в начале следующей недели будет открыто голосование среди болельщиков за стартовые пятерки сборных Матча звезд Суперлиги Windrose.

Также гостей в зале ожидают многочисленные сюрпризы, звезды спорта и музыки, световое шоу и концерт. Полная программа праздника будет объявлена чуть позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" победой открыл 2022 год в Суперлиге Windrose.

На днях определились все четвертьфиналисты Кубка Украины по баскетболу.