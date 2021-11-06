Малашенко: все в сборной Украины настроены на борьбу с Францией. Хотят выложиться по-максимуму

Форвард одесского Интерхима Олеся Малашенко в последний раз за сборную Украины играла еще на Евробаскете-2017, а теперь получила вызов в национальную сборную на стартовые матчи отбора на Евробаскет-2023 против Франции и Финляндии.

У Олеся есть опыт выступлений в чемпионате Франции, где провела два года, поэтому прекрасно знает игроков, которые приедут в Киев противостоять нашей команде.

О возвращении в сборную, своей форме, а также о важности поддержки болельщиков в домашних матчах Олеся Малашенко рассказала пресс-службе ФБУ.

- Олесю, как восприняли результаты жеребьевки, определившей нам в соперники Францию?

– Мы, как обычно, счастливчики. Мы не ищем легких путей. У нас как-то так уже сложилось. С Литвой и Финляндией можно выиграть, а с Францией нам нужно отыграть на свой максимальный уровень. Я думаю, что с Францией будут интересные игры.

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– Что можете сказать о французской сборной?

- С большинством девушек я играла на протяжении карьеры, неплохо их знаю. На той же Олимпиаде я не следила за Францией, но решающие игры видела, и могу сказать, что ничего нового игроки не показали.

Я могу пока судить только по индивидуальным качествам игроков французской сборной, ведь я играла в команде с пятью из них, плюс против других играла в период выступления во Франции. Это сложная команда, они агрессивно играют плюс сильно усилила команду натурализованную Габби Уильямс. Они будут фаворитками не только нашей группы, но и предстоящего чемпионата Европы.

– То, что мы начинаем с Францией дома – это плюс для нас?

– На самом деле, каждая игра по-своему играется. Для нас важнее будет игра с Финляндией со стратегической точки зрения, но и с Францией нам нужно не ударить лицом в грязь. Каждая игра играет на максимуме и наш матч с Францией не станет исключением. А что, в конце концов, будет – это другой вопрос.

- Насколько важна поддержка зрителей в этой игре?

– Первое, что важно – это игроки и тренер. Второе по важности – это поддержка родных болельщиков. Атмосфера на трибунах, чувства, что за тебя болеют или, по меньшей мере, смотрят у экранов, окрыляет, добавляет сил. Тем более что в наше время присутствие зрителей на трибунах на домашних матчах – это удача.

- Есть ли переживания по поводу возвращения в сборную после продолжительного перерыва?

– С периода моего последнего появления в сборной она существенно обновилась. Некоторых девушек я даже не знала. Но я больше волновалась по поводу сделки, которую я перенесла год назад. Я даже думала о завершении карьеры. Поэтому мне сейчас важно было вернуться на свой уровень баскетбола. Ну и, конечно, хочется помочь стране. Это большая честь играть за сборную.

– Как вы оцениваете свою нынешнюю форму? В женской Суперлиге этого сезона Вы вторые по результативности, входите в топ-10 по остальным ключевым показателям среди всех игроков.

– На данный момент я считаю, что я в неплохой форме. Есть свои нюансы, связанные с усталостью. Я не привыкла к играм два дня подряд. Это очень сложно физически.

Суперлига в этом году считается самой сильной за последние десять лет. Многие качественные легионеры в командах, украинские опытные игроки вернулись домой из Европы. Этот сезон должен быть достаточно интересным.

- В последнем матче Суперлиги с Интерхимом вы играли против Строителей Срджана Радуловича. Удалось ли поговорить с тренером сборной?

– Конечно. Он опытный тренер, я опытный игрок. Никаких наставлений, каких-либо слов не было. Непосредственно в Киеве на сборе перед матчами у нас будет некоторое время для наставлений.

Для тренера, конечно, невероятно сложно за несколько дней построить не игравшую вместе команду. Но в этом и состоит мастерство тренера. У нас будет только три дня на подготовку во Францию. Но, общаясь с теми девочками, с которыми я играла раньше в сборной, с которыми я хорошо знакома, все настроены на борьбу, хотят выложиться по максимуму с Францией и Финляндией.

Украина с Францией сыграет 11 ноября в Киеве во Дворце спорта. Поединок начнется в 19.00. Билеты на игру можно приобрести здесь.