"Киев-Баскет" сыграет в Польше: анонс матча Кубка Европы в среду

Один из лидеров чемпионата Украины по баскетболу среди мужчин, "Киев-Баскет", продолжает выступать на групповом этапе Кубка Европы. В среду, 3 ноября, подопечные латвийского тренера Айнарса Багатскиса проведут четвертый поединок сезона 2021/2022 на международной арене.

Соперником украинской команды будет крепкий польский коллектив "Трефл Сопот". На домашней арене киевляне победили с минимальной разницей в счете (69:68) и большой долей везения: на последних секундах гости не забросили с близкой дистанции. Так что легкой прогулки у "желто-черных" на берегах Балтийского моря не получится.

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Несмотря на поражение в предыдущем туре в Болгарии, "Киев-Баскет" лидирует в квартете В, выиграв два матча из трех – как и израильский "Хапоэль" из Эйлата.

Среда, 3 ноября

"Трефл Сопот" (Польша) – "Киев-Баскет" (Украина)

Гданьск, Ergo Arena

Начало матча – 20:00

Трансляция – YouTube

В чемпионате Украины команда Багатскиса занимает третье место, выиграв семь матчей из десяти. В последних турах киевляне разбили на своей площадке "Одессу" (90:65) и "Химик" (102:64).

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