'Киев-Баскет' сыграет решающий матч в Кубке Европы: анонс встречи 17 ноября

В среду, 17 ноября, один из двух представителей Украины в баскетбольных еврокубках, "Киев-Баскет", сыграет шестой матч. Команда Айнарса Багатскаса завершает первый групповой этап Кубка Европы ФИБА домашним поединком с болгарским коллективом "Рилски спортист". Для выхода из группы хозяевам нужна только победа.

Именно в Болгарии "Киев-Баскет" потерпел единственное гостевое поражение в трех встречах – 80:96. В предыдущем же туре "черно-желтые" уступили в Киеве израильскому "Хапоэлю" из Эйлата (62:71), хотя могли заранее гарантировать себе проход во второй раунд турнира. Для этого нужно занять первое или второе место в квартете. В другой паре в Израиле встретятся "Хапоэль" и польский "Трефл Сопот".

Видео дня

17 ноября

"Киев-Баскет" (Украина) – "Рилски спортист" (Болгария)

Киев, ДС "Венето-Спорт"

Начало матча – 19:00

Трансляция – "Обозреватель", YouTube-канал ФИБА

Поражение для украинской команды будет означать завершение еврокубковой кампании. Смотрите турнирное положение в группе В.

Второй групповой этап стартует уже 8 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинки добыли вторую победу в отборе на Евробаскет-2023.