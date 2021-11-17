"Киев-Баскет" сыграет решающий матч в Кубке Европы: анонс встречи 17 ноября
В среду, 17 ноября, один из двух представителей Украины в баскетбольных еврокубках, "Киев-Баскет", сыграет шестой матч. Команда Айнарса Багатскаса завершает первый групповой этап Кубка Европы ФИБА домашним поединком с болгарским коллективом "Рилски спортист". Для выхода из группы хозяевам нужна только победа.
Именно в Болгарии "Киев-Баскет" потерпел единственное гостевое поражение в трех встречах – 80:96. В предыдущем же туре "черно-желтые" уступили в Киеве израильскому "Хапоэлю" из Эйлата (62:71), хотя могли заранее гарантировать себе проход во второй раунд турнира. Для этого нужно занять первое или второе место в квартете. В другой паре в Израиле встретятся "Хапоэль" и польский "Трефл Сопот".
17 ноября
"Киев-Баскет" (Украина) – "Рилски спортист" (Болгария)
Киев, ДС "Венето-Спорт"
Начало матча – 19:00
Трансляция – "Обозреватель", YouTube-канал ФИБА
Поражение для украинской команды будет означать завершение еврокубковой кампании. Смотрите турнирное положение в группе В.
Второй групповой этап стартует уже 8 декабря.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинки добыли вторую победу в отборе на Евробаскет-2023.