Как сборная Украины по баскетболу будет побеждать Францию: Ягупова дала рецепт

В ближайший четверг, 11 ноября, украинские баскетболистки сыграют первый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2023. На площадке киевского Дворца спорта наша сборная сразится с призерами Олимпийских игр из Франции.

Об ощущениях перед важным матчем в интервью сайту ФБУ рассказала капитан "сине-желтых" Алина Ягупова.

"В сборную мы приехали, как всегда, с хорошим настроением. Все готовы, девчонки серьезно работают на тренировках. Будем стараться сыграть на самом высоком уровне и в плане баскетбола, и в плане командного духа.

Стремимся действовать жестче, чтобы противостоять Франции. Сильно удивить соперниц нам вряд ли удастся, но за счет характера и командной игры сможем им противостоять. Хотя француженки выступают на очень высоком уровне. Будет тяжело, но шанс на победу всегда есть", – считает одна из лучших баскетболисток континента.

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Также Алина поделилась мыслями о сочетании опыта и молодости в нашей команде.

"Опыт позволит сборной держать достойный уровень. Молодые баскетболистки выглядят гораздо лучше по сравнению с предыдущими сборами. Знают, что им нужно делать на площадке: куда бежать, куда отдавать передачу, как защищаться", – с оптимизмом поведала защитница турецкого "Фенербахче".

В группе В вместе с подопечными Срджана Радуловича выступают также сборные Литвы и Финляндии. Уже в воскресенье, 14 ноября, украинки сыграют второй матч отбора на ЧЕ в Хельсинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБА "Торонто" Михайлюка проиграло "Бруклину" звездных Хардена и Дюрэнта.

Напомним, где купить билеты на матч женских сборных Украина – Франция.