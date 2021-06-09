Финал Суперлиги Париматч: расписание трансляции серии "Прометей" – "Запорожье"
В Каменском 9 июня стартует финальная серия плей-офф баскетбольной Суперлиги Париматч сезона 2020/21. Чемпионский титул в серии до трех побед бороться "Прометей" и "Запорожье".
По традиции все матчи вживую транслировать украинском ТВ. Решающие матчи за титул болельщики смогут увидеть в эфире сразу двух каналов: Obozrevatel и XSport.
Также все матчи финала можно смотреть онлайн на сайте и YouTube ФБУ.
Суперлига Париматч Плей-офф. финал
Расписание трансляций
9 июня
Каменское. 18:00
"Прометей" – "Запорожье"
Трансляция: Obozrevatel, XSport, сайт и YouTube ФБУ
11 июня
Каменское. 18:00
"Прометей" – "Запорожье"
Трансляция: Obozrevatel, XSport, сайт и YouTube ФБУ
14 июня
Запорожье. 18:00
"Запорожье" – "Прометей"
Трансляция: Obozrevatel, XSport, сайт и YouTube ФБУ
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