Финал Суперлиги Париматч: расписание трансляции серии "Прометей" – "Запорожье"

В Каменском 9 июня стартует финальная серия плей-офф баскетбольной Суперлиги Париматч сезона 2020/21. Чемпионский титул в серии до трех побед бороться "Прометей" и "Запорожье".

По традиции все матчи вживую транслировать украинском ТВ. Решающие матчи за титул болельщики смогут увидеть в эфире сразу двух каналов: Obozrevatel и XSport.

Также все матчи финала можно смотреть онлайн на сайте и YouTube ФБУ.

Суперлига Париматч Плей-офф. финал

Расписание трансляций

9 июня

Каменское. 18:00

"Прометей" – "Запорожье"

Трансляция: Obozrevatel, XSport, сайт и YouTube ФБУ

11 июня

Каменское. 18:00

Видео дня

"Прометей" – "Запорожье"

Трансляция: Obozrevatel, XSport, сайт и YouTube ФБУ

14 июня

Запорожье. 18:00

"Запорожье" – "Прометей"

Трансляция: Obozrevatel, XSport, сайт и YouTube ФБУ

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