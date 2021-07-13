ФБУ провела при поддержке Parimatch грандиозный марафон на фестивале Atlas Weekend

Федерация баскетбола Украины провела при поддержке генерального спонсора Parimatch грандиозный баскетбольный марафон на фестивале Atlas Weekend.

В спортивной программе сыгран второй и третий туры чемпионата Украины по баскетболу 3х3. Также состоялся тур юношеского чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди команд U-15 и U-17. Всего в соревнованиях приняли участие 84 команды.

Призовой фонд соревнований составил 100 000 гривен.

Также состоялись мастер-классы для юных баскетболистов, конкурсы и развлекательные выступления.

Победителями второго тура чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди мужчин стала команда "Динамо-Одесса". В финале динамовцы одолели "Промбудсферу" - 16:14. Титул MVP достался одесситу Денису Носкову.

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В женской категории чемпионство завоевал первый состав сборной Украины U-23, который в финале переиграл второй состав сборной - 17:15. MVP - Елизавета Митина.

На следующий день "Динамо-Одесса" подтвердила чемпионский титул победой в третьем туре чемпионата Украины по баскетболу 3х3. На этот раз одесситы победили в финале СумГУ - 22:15. MVP стал самый молодой в команде Виталий Шорсткий.

У женщин в третьем туре снова победила сборная Украины U-23 первым составом. В финале сборницы победили вторую команду "Франковская-ПНУ" - 18:12. MVP - Наталья Цюбик.