ФБУ анонсировала старт PRO лиги Париматч по баскетболу 3х3

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) анонсировала старт сезона профессионального турнира под названием PRO лига Париматч 3х3.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, это соревнование заменит Суперлигу 3х3. Участники будут бороться за победу в двух категориях: мужской и женской. В рамках турнира будет сыграно пять туров. Четыре из них пройдут до середины мая, после чего состоится Суперфинал.

Стартовые матчи запланированы на 31 января-1 февраля. Их примет спорткомплекс "Сокол" в Пуще-Водице. В первый день PRO лиги Париматч мужские команды сыграют в квалификации, а женские коллективы начнут свои выступления с основной сетки 1 февраля.

В турнире примут участие женская сборная Украины, а также наши национальные команды до 23 и 18 лет. Среди приглашенных гостей – женская сборная Беларуси.

Сезон в этом соревновании проводится на трех уровнях. Сначала пройдут областные этапы, финалисты которых получат шанс проявить себя в основных этапах PRO лиги. В майский Суперфинал выйдут по два финалиста из каждого тура.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 августа 2020 года в Одессе определились победители Суперлиги Париматч по баскетболу 3х3.