Экс-игрок 'Донецка': главная разница между ВСУ и баскетболом – наказание за ошибку

В начале 2000-х Вячеслав Богданов был известен любителям баскетбола своей игрой за ряд отечественных клубов Суперлиги (БК "Донецк", "Одесса", "Химик", "Политехника Галичина"), а сейчас он в составе 109 бригады ТРО 106 батальона воюет на Адвеевском направлении, защищая нашу землю. Именно благодаря таким, как он, мы можем играть в баскетбол и заниматься любимым делом.

Но сейчас Вячеслав Богданов обращается в баскетбольное сообщество за помощью, поэтому мы начинаем сбор на авто Mitsubishi L200 и РЭБ, которые необходимы Богданову и его собратьям на фронте. В частности, 50% призового фонда с финального этапа чемпионата Украины 3х3 пойдут на закупку важного автомобиля.

Также побратимы Богданова открыли банку на важный сбор, который очень просит поддержать неравнодушных Вячеслав.

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"Понимаете, я служу во Второй штурмовой роте, мы находимся на Авдеевском направлении прямо на линии фронта и нам, когда заходим на позиции, нужно подвести продукты питания, воду, доски, инструменты… самое необходимое. У нас есть машина, но она немного "приболела", поскольку она на войне с первых дней. Другие имеющиеся машины не подходят к выполнению этих задач. Ну и кроме машины нам необходим РЭБ, чтобы сохранить не только машину, но и людей, которых она будет вести. Люди – самое ценное. Дома мы отстроим заново, а вот людей надо беречь", – рассказал Вячеслав Богданов пресс-службе ФБУ.

Богданов рассказывает, что даже по завершении карьеры он продолжал заниматься любимым делом, тренируя детей до начала полномасштабной войны.

"Я закончил карьеру в 29 лет из-за травм . В Украине играл с 2002 года в Одессе, Южном, Донецке и Львове. В Украине я звездой не был, но в Балтийской лиге входил в топ-5 по результативности. Я был одним из первопроходцев, выехавших в Эстонию. Закончил в 29 лет, хотя пытался возобновить активные выступления, но не получилось.

До последнего я работал в родном Краматорске в Донецкой областной ДЮСШ игровых видов спорта. До 24 февраля 2022 года у меня было по две тренировки в день. К тому времени у меня тренировалось 86 детей.

Утром 24 февраля мне позвонили друзья и я узнал, что бомбят аэропорт в Краматорске, что в Киеве ракеты, в других городах. Я вышел на улицу и у меня схватила межпозвоночная грыжа – сказались нервы и старые баскетбольные травмы. Первые 10 дней я лежал дома и не мог встать.

Затем отправил жену и пошел в ТРО – охраняли город, пункты несокрушимости, склады с гуманитарной помощью. Работы хватало. Когда противник дошел до Соледара, Бахмута, нас перевели на блокпосты. Там сказали, что нужно пойти уточнить свои данные в военкомате, и тогда мне дали повестку. Я пошел воевать ", – рассказывает Богданов.

Он признается, что между баскетболом и ВСУ много общего, но вот наказание за поражение существенно отличается.

"Намного легче влиться в армию, в ВСУ, имея за плечами спортивное прошлое. Ты знаешь, что такое дисциплина, командная работа, расписание, правила. Главная разница между ВСУ и баскетболом – наказание. В баскетболе тебя могут лишить премии, части зарплат и, а тут цена ошибки – жизнь".

Вячеслав Богданов продолжает любить баскетбол и при возможности следит за играми украинского баскетбола, просматривая хайлайты или ища результаты игр.

"Конечно, по мере возможностей слежу за украинским баскетболом. Был довольно неожиданным полуфинал "Днепра" и "Черкаських Мавп". Мне понравился Агафонов, которого я помню еще молодым в Южном. Финал был более предсказуем, "Днепр" – сплоченная команда. Лищук с Переверзием с первого сезона вышли в финал, но "Днепр" функционально был более готов к финальным играм.

Дима Забирченко – молодец, он и со Строителем хорошо работал и в "Киев-Баскете" перестроил команду . Не хватило более опытных игроков, скамейки, команда не под себя собрана, может, не хватило предсезонной подготовки.

"Черкаськи Мавпы тоже нужно определить, их просто не хватило на матч за третье место, а так вместе с "Днепром" – это две лучшие по игровым, защитным характеристикам .

Вячеслав Богданов верит, что после победы ВСУ наш баскетбол ждут светлые времена, но сейчас нужно быть сплоченными и продолжать помогать армии, как бы тяжело ни было.

Ссылка на банке Monobank

Номер карты банки 5375 4112 1311 1946

Реквизиты для пополнения банки

Получатель: Гаврик Андрей Александрович

IBAN: UA413220010000026208345070558

ИНН/ЕГРПОУ: 3571602150

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