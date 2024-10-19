Чемпион Украины одержал первую победу в Кубке Европы ФИБА

БК "Днепр" одержал свою первую победу в групповом раунде Кубка Европы ФИБА. Чемпион Украины в Лиссабоне одолел местный "Спортинг" – 78:70.

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Украинский клуб лидировал в счете 36 минут матча: команда Владимира Коваля лучше атаковала с дальней дистанции, реализовав 36% трехочковых (11/31) при 16% у соперника. Именно это стало ключевым преимуществом чемпионов Украины в этом матче, а решающим стала четвертая четверть, которую Днепр выиграл с максимальным в этом матче преимуществом в 6 очков.

Капитан "Днепра" Станислав Тимофеенко набрал 22 очка, сделал 6 подборов и 3 передачи (РЭ 22), став самым результативным и эффективным игроком матча. 14 очков в актив записал Александр Мишула, качественную игру продемонстрировал молодой защитник Иван Колдомасов, у которого 13 очков, 5 подборов и 3 передачи (РЭ 20).

Главной неприятностью для "Днепра" в этой игре стала травма форварда команды Александра Тарасенко в первой половине матча, в результате которой игрок покинул пределы площадки только с помощью медиков.

"Днепр" обменялся победами со "Спортингом" и теперь у обеих команд по одной победе после трех сыгранных матчей. Следующую игру днепряне сыграют уже во вторник, 22 октября, в Италии против "Динамо" Сассари.

Кубок Европы ФИБА. Группа D, 3-й тур

Pavilhao Joao Rocha. Лиссабон, Португалия

"Спортинг" – "Днепр" – 70:78 (17:20, 24:23, 18:17, 11:18)

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