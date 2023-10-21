'Будивельник' в конкурентном матче победил 'Ривне'. Результаты Суперлиги Favbet 21 октября

В субботу, 21 октября, тремя матчами во львовском бабле в ДС "Галичина" продолжился сезон регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. "Прикарпатье-Говерла" одержала свою третью победу в сезоне, дожав во Львове одесскую БИПУ со счетом 78:73, а столичный "Будивельник" обыграл "Ривне" 76:49. В завершающем матче дня отношения выяснят "Политехника-Галичина" и БК "Запорожье".

Столичный Будивельник одержал вторую победу в рамках львовского баблу и третью в чемпионате, обыграв Ровно 76:49.

Матч ожидался достаточно конкурентным, учитывая выступления команд в сезоне, и первая его половина оправдала ожидания. До начала третьей четверти 10 раз менялся лидер, но ни одной из команд не удавалось обеспечить себе ощутимое преимущество. При этом команды играли достаточно осторожно, концентрируясь на защите – первую четверть выиграл Будивельник 15:14, а после второй вело Ровно 29:28.

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Но на вторую половину Ровно не хватило – киевляне прибавили в атаке, начали попадать дальние, у ровенской команды в свою очередь увеличилось количество ошибок и потерь. В итоге к концу третьей четверти Будивельник заработал себе преимущество в 12 очков, а в последней десятиминутке довел матч до разгромной победы.

Будивельник в итоге выиграл у Ривне по всем статистическим показателям, но больше всего бросается в глаза то, что если не учитывать новичка команды Ромео Смита (у которого 10 очков и 8 подборов), у остальных шести игроков ровенской команды скамейки запасных суммарный РЕ-7.

Самым результативным в матче стал Александр Кольченко с 22 очками. Отметим также 14 очков и 8 подборов Владимира Конева, а также 10 результативных передач Павла Буренко.

Будивельник завершит бабл во Львове игрой против Прикарпатья-Говерлы, а Ривне-ОШВСМ ожидает еще одна непростая игра против Запорожья.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Львов, ПС Галичина

Ривне — Будивельник 49:76 (14:15, 15:13, 12:25, 8:23) / статистика матча

Ривно-ОШВСМ: Джойнер 10, Соловьев 11, Мочалов 6, Шепелев 5+8 подборов, Водолазский 0 – 4 потери – старт; Смит 10 + 8 подборов, Тимощук 6 – 5 потерь, Виктор Лемишко 1, Чиж 0, Рябой 0, Герасимчук 0, Шанюк 0

Строитель: Зайцев 3, Кольченко 22+8 подборов – 4 потери, Буренко 8+10 передач – 4 потери, Конев 14+8 подборов, Сандул 7+13 подборов – старт; Луценко 10, Кабанов 4, Никитин 4, Рахметов 2, Кошеватский 2, Лукинский 0

Прикарпатье-Говерла одержала свою третью победу в сезоне, одержав во Львове одесскую Бипу со счетом 78:73.

Команда Евгения Мурзина лидировала большую часть игрового времени, пропустив рывок соперника лишь на экваторе третьей четверти, когда одесситы впервые и последний раз в этом матче вышли вперед. Говерла имела преимущество по очкам в краске, традиционно результативно у этой команды сыграли вышедшие из лавы игроки (56 очков).

БИПА получше атаковала с дальней дистанции, результативно сыграл американский новичок команды Кэмерон Кэмпбелл, но для победы этого одесситам не хватило.

Лучшим игроком матча стал бигмен Говерлы Степан Лесик, набравший 23 очка (9/13 трехочковых, 5/7 штрафных), сделал 6 подборов и 3 передачи (РЭ 22).

Говерла одержала свою третью победу в пяти матчах регулярного чемпионата, а БИПА потерпела третье поражение в четырех встречах на старте сезона. Прикарпатье-Говерла будет закрывать бабл во Львове матчем против Строителя, а для одесситов эта игровая неделя завершилась без побед.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Львов, ПС Галичина

Прикарпатье-Говерла - БИПА 78:73 (22:16, 18:20, 15616, 23:21)

Прикарпатье-Говерла : Горобченко 8 + 6 передач - 5 потерь, Жулавский 8, Аврахов 4 + 3 передачи, Дроздов 2, Чугунов 0 - старт, Лесик 23 + 6 подборов + 3 передачи - 4 потери, Старцев 16 + 8 подборов + 3 перехвата , Кабацюра 13, Лонюк 4, М. Тимофейчук 0

Бипа: Ткаченко 10 + 9 подборов, Рябчук 9 + 3 перехвата, Шашков 7, Баранов 4, Кадигроб 0 —старт, Кэмпбелл 25 + 3 передачи + 3 перехвата - 3 потери, Льюис 8 + 11 подборов, Толкач 8, Конев 2 0