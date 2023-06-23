Бродский – 'Прометею': будете играть в чемпионате Украины, я вынесу вопрос о возвращении клуба в Суперлигу

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский отреагировал на обращение игроков национальной сборной Украины по поводу выступлений "Прометея" в следующем сезоне чемпионата Украины.

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Напомним, Прометей подал заявку на участие в Суперлиге в сезоне 2023/24, но исполкомом ФБУ команде было предложено сыграть в Высшей лиге, ведь прошлый сезон в Украине команда пропускала. Клуб из Слобожанского, напомним, выступал в Латвийско-эстонской лиге, а также в Еврокубке, пропустив сезон в чемпионатах Украины.

Сегодня, 23 июня, игроки национальной сборной Украины в открытом письме обратились к Михаилу Бродскому и главе Министерства спорта Вадиму Гутцайту, призвав рассмотреть ситуацию с участием "Прометея" в следующем сезоне Суперлиги.

Вашему вниманию ответ президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского на письмо игроков национальной команды:

"Уважаемые игроки Национальной сборной Украины, отвечая на ваше открытое письмо, начну с лаконичного – ФБУ в вопросе возможного участия БК "Прометей" в Суперлиге руководствовалась исключительно нормами регламента. Проясню для всего, физически допустить БК "Прометей", полностью пропустивший предыдущий баскетбольный сезон в Украине, сразу в Суперлигу, ФБУ может благодаря единому инструменту, а это принятие специального решения Исполнительным комитетом ФБУ. Именно для этого мной был вынесен этот вопрос на голосование, в итоге 3 члена исполкома поддержали это решение, а 13 – нет.

Думаю, ключевым в этом голосовании стало не только то, что "Прометей" полностью пропустил тяжелый прошлый военный сезон в Украине, но и планировал в этом сезоне выступать в Суперлиге своим дублирующим составом. Первая команда, как и в прошлом сезоне, будет играть в Латвийско-Эстонской лиге и в коммерческом 7Days EuroCup. Единственным исключением за время моего президентства в ФБУ, когда в Суперлигу заходил клуб, до этого не выступавший в Высшей лиге, был "Будивельник". С него тогда перед сезоном был снят бан FIBA, не дававший возможности клубу заявлять игроков и играть в чемпионате Украины. После этого исполком ФБУ также голосовал за свое специальное решение и поддержал участие команды в Суперлиге. Но не следует забывать, что это был основной состав "Будивельника", который мы через год видели важным представителем Украины в Еврокубках.

Что касается 4,5 миллионов, фигурировавших в прошлом сезоне, за то, что "Прометей" выступает в турнире не под эгидой ФИБА, то это смешная цифра на фоне 200 миллионов, которые команда тратит за границей за один сезон, играя не в Украине. И это все на фоне происходящего в нашей стране, тратьте здесь в Украине! Я этого не понимаю!

В этом сезоне и о дополнительных взносах речь не шла. Возможно, сами игроки не знают этого, ФБУ два месяца назад подписала несколькостороннее соглашение с "Прометеем" и федерациями Латвии и Эстонии об участии клуба в Латвийско-Эстонской лиге. Документ отправлен в FIBA. Мы могли бы этого не делать, но с уважением относимся к игрокам команды. Как ни больно нам в нашей принципиальной позиции вертикали клубного баскетбола, но мы смирились с участием команды в 7Days EuroCup исключительно из-за желания поддержать украинских игроков, которые так хотят там выступать.

В свою очередь, настоятельно рекомендую БК "Прометей" воспользоваться предложением исполкома ФБУ и заявиться в этом сезоне своим молодым составом в Высшую лигу. Таким образом, клуб получит возможность по спортивному принципу добыть в борьбе право на участие следующего сезона в Суперлиге. Очень надеемся, что с течением этого времени и благодаря героизму ВСУ, и главная команда "Прометея" вернется в Украину и сможет играть в Суперлиге.

P.S.: В заключение сделаю предложение для всех подписавшихся под этим обращением и выступает за "Прометей": если вы готовы вернуться в Украину и играть именно в чемпионате Украины, а не в других турнирах, я снова вынесу этот вопрос на заседание Исполкома ФБУ . И вот это будет уже настоящим мужским доводом".

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