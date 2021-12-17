Большой игровой день: анонс матчей Суперлиги Windrose 17 декабря

В пятницу, 17 декабря, в украинской баскетбольной Суперлиге пройдут сразу четыре матча. Команды приближаются к экватору регулярного чемпионата – финишу второго круга.

"Киев-Баскету", который идет на втором месте в турнирной таблице с 13 победами и 5 поражениями, вновь приходится играть через день после матча еврокубка. К тому же парни Айнарса Багатскиса отправились на выезд в Запорожье. Сейчас команда Станислава Овдеенко является середняком (9/10), а в минувшем сезоне именно этот коллектив обыграл киевлян в полуфинале плей-офф. Так что борьба в этой дуэли ожидается напряженная.

Видео дня

17 декабря

"Запорожье" – "Киев-Баскет"

Запорожье, ДС "Юность"

Начало матча – 18:00

Трансляция – "Obozrevatel", YouTube-канал ФБУ

Чемпионы из "Прометея" в предыдущем туре с трудом обыграли в столице "Будивельник" (85:82). Но на своей площадке со скромным "Тернополем" проблем у нашего участники Лиги чемпионов возникнуть не должно.

17 декабря

"Прометей" – "Тернополь"

Слобожанское, ДС "Слобожанский"

Начало матча – 18:30

Трансляция – YouTube-канал ФБУ

В Южном команда Виталия Степановского попытается прервать победную серию "Харьковских Соколов", которые в декабре выиграли все четыре матча. Правда, в первом круге коллектив Валерия Плеханова разгромил "Химик" со счетом 79:52.

17 декабря

"Химик" – "Харьковские Соколы"

Южный, ФСК "Олимп"

Начало матча – 19:00

Трансляция – "XSport", YouTube-канал ФБУ

Во встрече середняков в Одессе местная команда попытается взять реванш за поражение от днепрян в первом круге. Перед этим подопечные Олега Юшкина обыграли в гостях "Николаев" и "Кривбасс".

17 декабря

"Одесса" – "Днепр"

Одесса, СК "Динамо"

Начало матча – 20:00

Трансляция – YouTube-канал ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" в овертайме минимально уступил в Кубке Европы ФИБА.

Мы выделили 13 главных побед Украины в баскетболе.