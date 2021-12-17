Большой игровой день: анонс матчей Суперлиги Windrose 17 декабря
В пятницу, 17 декабря, в украинской баскетбольной Суперлиге пройдут сразу четыре матча. Команды приближаются к экватору регулярного чемпионата – финишу второго круга.
"Киев-Баскету", который идет на втором месте в турнирной таблице с 13 победами и 5 поражениями, вновь приходится играть через день после матча еврокубка. К тому же парни Айнарса Багатскиса отправились на выезд в Запорожье. Сейчас команда Станислава Овдеенко является середняком (9/10), а в минувшем сезоне именно этот коллектив обыграл киевлян в полуфинале плей-офф. Так что борьба в этой дуэли ожидается напряженная.
17 декабря
"Запорожье" – "Киев-Баскет"
Запорожье, ДС "Юность"
Начало матча – 18:00
Трансляция – "Obozrevatel", YouTube-канал ФБУ
Чемпионы из "Прометея" в предыдущем туре с трудом обыграли в столице "Будивельник" (85:82). Но на своей площадке со скромным "Тернополем" проблем у нашего участники Лиги чемпионов возникнуть не должно.
17 декабря
"Прометей" – "Тернополь"
Слобожанское, ДС "Слобожанский"
Начало матча – 18:30
Трансляция – YouTube-канал ФБУ
В Южном команда Виталия Степановского попытается прервать победную серию "Харьковских Соколов", которые в декабре выиграли все четыре матча. Правда, в первом круге коллектив Валерия Плеханова разгромил "Химик" со счетом 79:52.
17 декабря
"Химик" – "Харьковские Соколы"
Южный, ФСК "Олимп"
Начало матча – 19:00
Трансляция – "XSport", YouTube-канал ФБУ
Во встрече середняков в Одессе местная команда попытается взять реванш за поражение от днепрян в первом круге. Перед этим подопечные Олега Юшкина обыграли в гостях "Николаев" и "Кривбасс".
17 декабря
"Одесса" – "Днепр"
Одесса, СК "Динамо"
Начало матча – 20:00
Трансляция – YouTube-канал ФБУ
Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" в овертайме минимально уступил в Кубке Европы ФИБА.
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