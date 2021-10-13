БК 'Прометей' – БК 'Людвигсбург': анонс матча Лиги чемпионов ФИБА, где купить билеты

БК "Прометей" в среду, 13 октября проведет второй матч группового этапа Лиги чемпионов ФИБА. После досадного поражения от испанского "Тенерифе" команда Ронена Гинзбурга сыграет на площадке столичного Дворца спорта с немецким "Людвигсбургом".

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Лига чемпионов ФИБА

Группа А. 2-й тур

13 октября. 19:00.

БК "Прометей" (Украина) – БК "Людвигсбург" (Германия).

Трансляция: prometeybc.com, "XSPORT".

Всего неделю разделил поединки первых двух туров группового раунда Лиги чемпионов. В туре N2 "Прометей" на своей площадке (на этот раз в Киеве, во Дворце спорта) примет немецкий клуб "Ризен Людвигсбург", который в регулярном сезоне лиги стартовал с домашней победы над итальянским "Динамо Сассари" (94:81). Победа с таким счетом позволила "Людвiгбсургу" возглавить турнирную таблицу в нашей группе, поскольку "Леново Тенерифе" обыграл наш "Прометей" с разницей всего в три очка.

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"Ризен Людвигбсург" – клуб с 51-летней историей, представляет город Людвигсбург, расположен в земле Баден-Вюртемберг и подчиненный административному округу Штутгарт. Основные достижения "Ризен Людвигсбурга" приходятся на последние годы. Так, по итогам сезона 2019/2020 команда стала вице-чемпионом Германии. В прошлом сезоне "Ризен Людвигсберг" выиграл регулярный чемпионат Германии, а в плей-офф первенства в полуфинале проиграл "Баварии" 1:3. Если говорить о выступлениях клуба на европейской арене, то здесь тоже есть что отметить: в сезоне 2017/18 "Людвигсбург" играл в Финале четырех Лиги чемпионов и занял там четвертое место. Кроме того, команда является финалистом Кубка Германии сезона 2007/2008. Тогда она в решающем противостоянии за трофей уступила клуба "Артланд Драгонс" 60:74.

Игровой стиль "Ризен Людвигбурга" в корне отличается от того, что проповедует "Леново Тенерифе", но он приносит клубу успехи на длинной дистанции. Если испанский клуб отличает большая вариативность действий как в нападении, так и в защите, то стиль ближайшего соперника "Прометея" во многом основывается на способности игроков прессинговать в течение длительных отрезков матчей.

"Такая манера игры доставляет неудобства любой команде, но мы готовы к таким действиям соперника. Мы должны выстроить свою четкую линию защиты, чтобы успешно противостоять "Людвигсбургу". Нам будет нелегко, но мы сделаем все, что зависит от нас", – считает главный тренер "Прометея" Ронен Гинзбург.

Неудобная для игроков соперника структура игры "Людвигсбурга" оттачивается главным тренером команды Джоном Патриком годами и под эту концепцию им подбираются соответствующие исполнители. Что интересно, такой энергозатратный стиль полностью выдерживают самые возрастные игроки команды – 39-летний Треммель Дарден, за плечами которого яркая европейская карьера ("Реал", "Олимпиакос", "Уникаха", "Жальгирис", "Бешикташ", "Страсбург" – и это далеко не полный перечень его бывших клубов в Старом Свете) и 36-летний Йорман Бартоло. Более того, Дарден является одиним из найрезультативнiших игроков клуба.

К числу ведущих игроков "Ризен Людвигсбурга" относятся также результативный американский разыгрывающий Джонах Радебаух (лучший игрок матча "Людвигсбурга" с "Динамо Сассари" с 24 очками), его соотечественники – защитник Джордан Халлс и свингмен Джастин Сiмон. "Ризен Людвигсбург" – хорошая "бросковая" команда (10 из 19 удачных дальних попыток в матче с "Динамо Сассари"), но при этом многие игроки охотно идут в чужую "краску", чтобы результативно завершить атаку.

Впрочем, Ронен Гинзбург не видит смысла заострять внимание на персоналиях соперника, а полностью сконцентрирован на его командной игре. При этом наставник чемпиона Украины выглядит достаточно оптимистичным накануне завтрашнего противостояния: "Мы проиграли первый матч в Лиге чемпионов, но сумели показать тот уровень, который позволяет хорошо играть в этом турнире. Я был доволен своими подопечными в поединке против "Тенерифе" и нам всем остается двигаться вперед".

Все болельщики нашей команды надеются на то, что она завтра снова сможет показать хорошую игру, на этот раз позволит одержать первую победу в групповом турнире. За ходом поединка "Прометей" – "Рiзен Людвигсбург" можно наблюдать 13 октября начиная с 19:00 на клубном сайте prometeybc.com или на телеканале XSPORT.