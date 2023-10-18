БК 'Днепр' продолжил победную серию в матче лидеров Суперлиги Favbet

Днепр и Черкаськи Мавпы в качестве первой и второй команд турнирной таблицы Суперлиги Favbet встречались в киевском бабле. Команда Владимира Коваля продолжила победную серию на старте сезона до пяти матчей, нанеся черкасцам второе поражение в регулярном чемпионате — 78:65.

Ключевой в этом матче стала вторая четверть, в которой Днепр провел мощный рывок, выиграв десятиминутку со счетом 30:15. Команда Артема Слипенчука смогла выиграть вторую половину, но на дистанции третьей четверти сократить отставание до 11 очков, но на больше черкасчан не хватило. Днепр удержал комфортное преимущество во второй половине и довел матч до победы.

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Подопечные Владимира Коваля имели преимущество в бросковых показателях, на подборах и лучше двигали мяч. Этого было достаточно для пятой победы в сезоне Суперлиги. Лучшим игроком матча стал центровой Днепра Сергей Загреба, набравший 22 очка и сделавший 6 подборов (РЭ 27).

Днепр будет закрывать свой второй в сезоне выезд в Киев матчем против Старого Луцка 18 октября (15:00), а Мавпы завершили свое выступление в столице на этой неделе с одной победой в двух матчах.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето-Спорт

Черкаськи Мавпы - Днепр 65:78 (14:17, 15:30, 20:15, 16:16)

Черкаськи Мавпы: Далкорт 10 – 4 потери, Новиков 5, Кальниченко 3+8 подборов, Агафонов 3, Кузнецов 2+3 передачи — старт, Митирич 14+4 передачи, кожа 13+6 подборов, Руслов 8+5 передач, Фостер-Бойд 5, Упырь 2, Назаренко 0

Днепр: Загреба 22 + 6 подборов, Тимофеенко 15 + 8 подборов + 5 передач, Закурдаев 9 + 8 подборов, Горобченко 8 + 5 подборов + 4 передачи - 5 потерь, Бондарчук 2 - старт, Сипало 11 + 6 подборов, Дубоненко 5 4, Сорочан 2, Джерихов 0, Шкода 0, Кочерга 0

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