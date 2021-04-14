Битва "Днепра" и "Киев-Баскета", матчи в Каменском и Запорожье: анонс Суперлиги Париматч
В среду, 14 апреля, в Суперлиге Париматч состоится три поединка, центральным из которых станет битва лидеров чемпионата – "Днепра" и "Киев-Баскета".
"Запорожье" – "Черкаськи Мавпы"
Запорожье, ДС "Юность"
Начало матча – 18:00
Трансляция – Obozrevatel
Команды провели уже три очных встречи в нынешнем сезоне, и две из них остались за хозяевами анонсируемого матча. "Мавпы" закрепились на восьмой позиции и вскоре могут лишить ближайших преследователей даже математических шансов на попадание в плей-офф по итогам "регулярки".
Их соперники идут пятыми, но опережают шестой "Будивельник" всего на одну победу. Наставник запорожцев Валерий Плеханов в этом поединке не сможет рассчитывать на своих лидеров Майка Кеффи и Джоша Форчуна.
"Прометей" – "Николаев"
Каменское, СК "Прометей"
Начало матча – 18:00
Трансляция – YouTube ФБУ
Оба предыдущих поединка между командами в нынешнем сезоне остались за сегодняшними хозяевами, которые впервые выйдут на площадку под руководством израильского тренера Ронена Гинзбурга. Он имеет отличный шанс начать свою карьеру в Украине с победы, поскольку "Николаев" является главным аутсайдером Суперлиги Париматч с 26 поражениями в 32 матчах.
"Прометей" занимает третью строчку в таблице и имеет шанс приблизиться к "Днепру", который находится на второй позиции.
"Днепр" – "Киев-Баскет"
Днепр, СК "Шинник"
Начало матча – 19:00
Трансляция – Setanta Sports
Поединок между командами станет главным событием игровой недели в Суперлиге Париматч. Столичные баскетболисты уверенно лидируют в таблице и даже поражение в гостях у "Днепра" не станет критичным для подопечных Айнарса Багатскиса с точки зрения борьбы за первое место.
Действующие чемпионы Украины попытаются одержать первую победу над "Киев-Баскетом" в нынешнем сезоне после трех неудач в предыдущих матчах.
Как сообщал OBOZREVATEL, в единственном поединке 13 апреля "Будивельник" уверенно разобрался с "Химиком".