Битва "Днепра" и "Киев-Баскета", матчи в Каменском и Запорожье: анонс Суперлиги Париматч

В среду, 14 апреля, в Суперлиге Париматч состоится три поединка, центральным из которых станет битва лидеров чемпионата – "Днепра" и "Киев-Баскета".

"Запорожье" – "Черкаськи Мавпы"

Запорожье, ДС "Юность"

Начало матча – 18:00

Трансляция – Obozrevatel

Команды провели уже три очных встречи в нынешнем сезоне, и две из них остались за хозяевами анонсируемого матча. "Мавпы" закрепились на восьмой позиции и вскоре могут лишить ближайших преследователей даже математических шансов на попадание в плей-офф по итогам "регулярки".

Их соперники идут пятыми, но опережают шестой "Будивельник" всего на одну победу. Наставник запорожцев Валерий Плеханов в этом поединке не сможет рассчитывать на своих лидеров Майка Кеффи и Джоша Форчуна.

"Прометей" – "Николаев"

Каменское, СК "Прометей"

Начало матча – 18:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Оба предыдущих поединка между командами в нынешнем сезоне остались за сегодняшними хозяевами, которые впервые выйдут на площадку под руководством израильского тренера Ронена Гинзбурга. Он имеет отличный шанс начать свою карьеру в Украине с победы, поскольку "Николаев" является главным аутсайдером Суперлиги Париматч с 26 поражениями в 32 матчах.

"Прометей" занимает третью строчку в таблице и имеет шанс приблизиться к "Днепру", который находится на второй позиции.

"Днепр" – "Киев-Баскет"

Днепр, СК "Шинник"

Начало матча – 19:00

Трансляция – Setanta Sports

Поединок между командами станет главным событием игровой недели в Суперлиге Париматч. Столичные баскетболисты уверенно лидируют в таблице и даже поражение в гостях у "Днепра" не станет критичным для подопечных Айнарса Багатскиса с точки зрения борьбы за первое место.

Действующие чемпионы Украины попытаются одержать первую победу над "Киев-Баскетом" в нынешнем сезоне после трех неудач в предыдущих матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в единственном поединке 13 апреля "Будивельник" уверенно разобрался с "Химиком".