Звезды украинского шоу-бизнеса призвали Раду поддержать законопроект об авторских правах: текст обращения

Представители креативной индустрии Украины объединились, чтобы призвать народных депутатов Верховной Рады поддержать законопроект №5572, призванный исправить ситуацию, которая сложилась в стране с защитой авторских прав.

К обращению присоединился ряд звезд украинского шоу-бизнеса: ТНМК, Друга Ріка, Антитіла, Потап, Go-A, Сказка, диджей Спартак и Мисс Моник. Они записали видеообращение к депутатам, разместив его в соцсетях.

Приводим полный текст обращения:

Видео дня

"От имени авторского сообщества Украины и мира обращаемся к народным депутатам Украины с просьбой поддержать законопроект № 5572, который призванный исправить ситуацию, которая сейчас в сфере авторских прав, а именно: запустить новые прозрачные конкурсы по аккредитации авторских организаций коллективного управления, обеспечить авторам и правообладателям Украины и мира получения справедливого вознаграждения.

Основываясь на письме, что приобщено к этому обращению от Международной конфедерации CISAC к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором международное авторское сообщество излагает обеспокоенность результатами проведенных конкурсов и требует проведения новой прозрачной и законной процедуры аккредитации организаций коллективного управления в сферах публичного выполнения и публичного извещения музыкальных недраматических произведений.

Наиболее эффективным путем решения отмеченной проблемы является принятие законопроекта № 5572.

Проект закона № 5572:

Разблокирует работу организаций коллективного управления, предоставив тем, которые внесены в Реестр организаций коллективного управления, право осуществлять добровольное коллективное управление имущественными правами правообладателей в сфере публичного выполнения и публичного извещения музыкальных недраматических произведений, в пределах репертуара, который находится у них на управлении.

Минимизирует последствия предыдущих конкурсов по аккредитации организаций коллективного управления, которые были проведены с нарушениями законодательства, в сферах публичного выполнения и публичного извещения музыкальных недраматических произведений, и отменит отмеченные аккредитации.

Позволит запустить новые прозрачные конкурсы и выбирать действительно репрезентативные (те, которые представляют интересы наибольшего количества правообладателей) организации коллективного управления.

Обеспечит выплату вознаграждения всем правообладателями к моменту избрания новых аккредитованных в вышеупомянутых сферах организаций коллективного управления.

Обеспечит выполнение международных обязательств Украины относительно защиты прав авторов, в том числе иностранных.

В поддержку закона № 5572 было подписано коллективное обращение, подписанное почти 200 региональными радиостанциями со всей Украины, а также все самые большие радиосети, которые входят в холдинги: "ТАВР-медиа", "Украинский Медиа Холдинг" и радио-группу "Люкс". Региональные и государственные телерадиокомпании, такие как: "UA: Суспільне", "Львівська Хвиля", "Вита", "Такт", "Башня", "Канал 402".

Самые большие фестивали страны, такие как: Atlas Weekend, "Файне місто", "Захід Фест", "Бандерштат", "Безвіз", "Черноморские Игры", "Радио Дей".

Концертные агентства и самые большие организаторы гастрольных событий, такие как: "Аншлаг", "Гастроли UA", Pop Corn CA, Всеукраинская Ассоциация Музыкальных Событий – "ВАМП" и ивент-агентство "Мегаподія", что привозят в Украину самых известных мировых исполнителей и организуют самые популярные гастрольные события Украины.

Больше двух тысяч самых известных ресторанов и ресторанных сетей, самые большие ресторанные ассоциации, такие как: "Украинская ресторанная Ассоциация" и "Национальная ресторанная Ассоциация", а также "Винницкая Ассоциация гостеприимства", в которой представлены все гостиницы и рестораны города.

Львовский холдинг эмоций !FEST, в который входят всем известные "Реберня", "Майстерня шоколаду", "П’яна вишня" общим количеством около 150 заведений питания по всей стране.

Украинские исполнители, авторы и музыкальные издательства, а именно: "Суперсимметрия" – Святослава Вакарчука, "Віолет М'юзік" – Виталия Телезина, Vidlik – Лери Левицкой, Группы ONUKA, The Maneken – авторы Ната Жижченко и Евгений Филатов, MOZGI GROUP/ MOZGI Entertainment – Ирины Горовой и Алексея Потапенко, Mamamusic – Юрия Никитина, издательство "УМИГ МЬЮЗИК" и "БРЫНЗА МЮЗИК", что представляют огромные каталоги музыки и авторов, компании "ПрессКом" и "Ева Медиа", что собственными каталогами предоставляют музыкальный сервис больше чем в 3500 заведения по всей Украине, среди которых интернациональные сети общественного питания и торговли.

Екатерина Павленко – группа GO _ A, группа "Антитела" – Тарас Тополя, группа "Друга Ріка" – Валерий Харчишин, он же генеральный директор авторской организации ГО "УААСП", группа ТНМК – Олег Fahot Михайлюта, народный артист, профессор, композитор, ректор академии им. Глиера – Злотник Александр, группа "Авиатор" – Тодорюк Дмитрий, группа LIUKU –Дмитрий Ципердюк, Кольцова Александра – группа Kryhitka, рэп-исполнитель Александр Ярмак, группа Green Grey – Дмитрий Murik Муравицький и Андрей Diezel Яценко, автор Хомулко Дмитрий – "Bobina records", автор песен группы Скрябин – Ростислав Домишевский, автор и исполнитель Арсен Мирзоян, певица Alyosha, группа "Піккардійська Терция" – Владимир Якимець, группа KARNA, группа "Фіолет" – Мартинюк Сергей, группа "PANCHYSHYN", группа Rockoko – Романишин Михаил и группа Lvivdanceclub – Павел Муха, Андриан Попович, композитор и поэт Бровченко Николай, кино-композитор Круценко Сергей, композитор Александр Филоненко, музыка которого звучит в рекламных мировых брендов. Известны на весь мир DJ Miss Monique и DJ Spartaque, что представляют 16 музыкальных лэйблов электронной музыки, которые ежемесячно выдают не менее 50 музыкальных релизов.

А также письмо скреплено печатью "Фонда Развития Украинской Музыки" – Роман Муха и Международным Фондом "Культурная Столица" г. Днепр, и еще тысячи авторов, которые поддерживают инициативу.

Просим вас прислушиваться к украинским и зарубежным авторам / правообладателям, поддержав законопроект №5572".