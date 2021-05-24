Зоны карантина в Украине: одна область готова стать "зеленой". Карта

Винницкая область по всем COVID-показателям соответствует "зеленой" зоне карантина. Кроме того, частично ситуация улучшилась еще в пяти регионах.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения. Так, на Винничине процент от эпидемического порога составляет 41,3%.

При этом коэффициент выявления случаев инфицирования – всего 4,6%. "Зеленой" зоне по показателю процента от эпидпорога также соответствуют Киев – 32,9%, Закарпатская область – 49,8%, Киевская – 48,9%, Николаевская – 42% и Полтавская – 46,2%.

При этом в "оранжевой" зоне осталась Донецкая область. Это единственный регион, где превышен показатель по COVID-19 – 101,5% при норме 100%. Остальные регионы Украины находятся в "желтой" зоне.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, власти Израиля с 1 июня намерены снять большинство ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Санитарные правила по авиаперелетам остаются, а требование носить маски в помещении пересмотрят.