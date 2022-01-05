Зимняя "весна" закончится на Рождество: в Гидрометцентре рассказали о погодных качелях. Прогноз

Теплое начало 2022 года в Украине скоро сменится похолоданием. В частности, в Сочельник и на Рождество вернутся морозы, хотя и небольшие. Осадки прекратятся, возможны солнечные прояснения.

"Плюс" может испортить лыжный отдых в Карпатах, но снег вернется уже на длинные выходные. Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Далее приводим его прямую речь.

Новый год начался с температурного рекорда

Год начался с достаточно высоких значений температуры. Центральная геофизическая обсерватория опубликовала данные о том, что в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составляла +4,3 градуса. Это на 0,3 градуса выше рекордного значения температуры в этот день с 1899 года.

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Такое тепло вызвано тем, что к нам поступал более теплый атлантический воздух. Перенос воздушных масс на территорию Украины происходил с юго-запада.

Пока погода до конца этой короткой рабочей недели будет такой же, с плюсовыми значениями температуры на всей территории Украины. В частности, ночью будет 0…+5 градусов, а днем +3…+10 градусов. На юге, Прикарпатье даже до +12 градусов. Только на северо-востоке и в Карпатах может быть -1…-6 градусов.

В эти дни будет идти дождь. С севера, северо-запада будут проходить фронтальные системы, время от времени будет дождь.

Когда закончится "весна" и вернутся морозы

6 января дожди прекратятся, на нашу территорию будет влиять антициклон. Начнется понижение температуры. Сначала из западных областей, а 7 января распространится практически по всей территории Украины. Столбики термометров опустятся до минусовых отметок. Соответственно, будет более морозно. 7-8 января будет преобладать погода без осадков, возможны солнечные прояснения.

Морозы пока будут умеренными. К примеру, в Киеве ночью будет максимум до -5 градусов, в дневные часы до 0 градусов.

Погода на Рождество: морозы и солнце ожидаются почти всюду

Львов. Уже к вечеру 6 января температура будет с отметкой "минус". Ночью около -4 градусов, днем 0…-2 градуса. И солнечно.

Киев. 6 января вечером еще будет плюс, в ночные часы будем иметь до -2 градусов, днем 7 января около 0 градусов. Тоже солнечно.

Днепр. Вечер 6 января, ночь и утро 7 января еще будет с "плюсами", 0…+2 градуса. Температура ожидается до -3 градусов вечером.

Одесса. Здесь будет преимущественно плюсовая температура – как вечером 6 января, так и в дневные часы 7 января, +1…+3 градуса. Солнечно. И только поздним вечером 7 января может быть небольшой "минус".

Потепление испортит снег в Карпатах

Колебания температур, которые будут на всей территории Украины, будут ощущаться и здесь. Во вторник и среду будет проходить атмосферный фронт, который коснется и Карпат. Ночью 5 января там возможен мокрый снег, плюсовые значения температур. Кроме того, будет ощутимо усиление ветра. Поэтому это может немного испортить лыжный отдых.

Но уже 6 января осадки перейдут в фазу снега, потому в горах добавится снежный покров. Будет умеренный мороз, около -3…-4 градуса, а в ночь на 7 января до -10 градусов.

Прогноз на каждый день недели от Гидрометцентра

На сайте Украинского гидрометцентра указаны погодные карты на каждый день недели до 8 января включительно.

На среду, 5 января, там прогнозируют теплую для этого времени года, но дождливую погоду. Осадки покроют всю западную часть страны, север и восток. Дневной температурный максимум будет составлять +12 на западе, +8 в центре, +6 на востоке, +13 на юге. Ночных морозов не ожидается.

В четверг, 6 января, осадки останутся только на западе страны. Температуры по всей территории Украины снизятся на несколько градусов, в ночные часы небольшой "минус" ожидается в большинстве регионов, за исключением юга, отдельных областей севера и востока.

В пятницу, 7 января, по всей территории страны ожидается облачная погода преимущественно с "минусовыми" температурами. Небольшой "плюс" возможен только на юге и на северо-востоке. На остальной территории страны температуры будут колебаться в диапазоне -1...-4 градуса.

В субботу, 8 января, погода снова коренным образом изменится. По всей территории Украины будет солнечно, но морозы несколько усилятся. Ночью минус ожидается даже на юге. Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке – до -4… -6 градусов в ночные часы.