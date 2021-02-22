Давно хотел написать пост про такое жуткое наследие СССР, как советские интерьеры. Может быть, вы про это не знаете — но сейчас очень много народу продолжает жить в квартирах с весьма, скажем так, своеобразными интерьерами. Часть таких интерьеров осталась ещё со времён СССР, а другая часть (что хуже) — это уже новые "произведения искусства", сделанные в наши дни в стиле "а-ля совок".

Мои друзья периодически сбрасываю мне фотоснимки таких интерьеров — я их всегда бережно сохраняю на память и периодически, набравшись смелости, просматриваю. Все фото новые, взяты с украинских сайтов по аренде жилья — но скажу сразу, что и в Беларуси, и в России такой жести можно найти не меньше (а местами и побольше).

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о "наследии СССР" в интерьерах квартир с фотоснимками.

02. Итак, начнём. В современном интерьере а-ля совок обязательно будут присутствовать "классические атрибуты СССР" — ковёр на стене либо на полу, накидки на диване и креслах, сетчатые пылесборные занавески и "секция" во всю стену. Кстати, на фото ниже видно, что секция осталась не со времён СССР, а была приобретена относительно недавно — для чего это нужно было делать, ума не приложу.

03. Вот тоже довольно современный интерьер, который однако копирует "лучшие советские традиции" — "секция" вдоль стены, страшненький ковер на полу, пылесборные шторы на окне, обои с рисунком. Зачем они так делают? А?

04. Вообще "секция" — это обязательный атрибут квартиры а-ля СССР, пусть и современной. "Секция", как правило, чудовищно нерациональна — в панельном доме она занимает примерно четверть полезной площади комнаты (и без того узкого "пенала") и набита абы чем — горами посуды, которая годами оттуда не вынимается, безделушками, книгами брежневской эпохи, стопкой советских наволочек, открытками "Керч-1981" и журналами "Наука и жизнь" за 1986-89 годы. Я не шучу — будете в гостях у кого-нибудь в доме с такой "секцией" — загляните украдкой в шкафчики, обнаружите там именно это.

05. Вот тоже отличный пример комнаты с "секцией" и хранимыми там вещами:

06. Или вот. Смотрите, секция уже явно не советская, куплена в 2000-е годы. Зачем они её купили? Огромный массив мебели делает комнату меньше на треть, не дает нормально пройти возле кровати и при этом стоит абсолютно пустым. "Советского лоска" добавляет страшная пятирожковая люстра и вездесущие сетчатые шторы-пылесборники.

07. Ещё одна современная гостиная в советском стиле. Второй по распространенности советский атрибут мебели (после "стенки") — это полированный сервант, на фото ниже их целых два, разного калибра. По своей бесполезности сервант может потягаться со "стенкой" — в нём держат кучу бесполезного хлама, старые книги, которые никто не читает десятилетиями, какие-то мягкие игрушки, пустые флаконы от парфюмерии и так далее.

08. Тоже из серии "прекрасное". Зачем в серванте столько посуды, Карл? Какую роту солдат они собрались кормить?

09. Иногда мне попадаются варианты гостиных, стиль которых можно обозначить как "советский минимализм". Это значит, что хозяин квартиры уже избавился от большинства хлама, но оставил в квартире некоторый необходимый минимум мебели. Вот классический пример такого стиля — нет ни "стенки", ни серванта, оставлено только парочка каких-то комодов, настенная книжная полочка и диван. Обратите внимание, насколько визуально в квартире легче дышится без огромной темной "стенки" на полкомнаты и без гадких сетчатых штор на окне.

10. Ещё один пример "советского минимализма" — оставлен только столик для карликов, диван и шкаф.

11. Самое время взглянуть на совдеповские спальни, вот типичная комната а-ля СССР — обставлена непонятно чем, половину мебели можно смело выкинуть, особенно огромные кресла.

12. Самая большая беда спален в советском стиле — это то, что люди продолжают спать непонятно на чём — вместо кроватей можно увидеть какие-то раскладные диваны, кресла и прочую дребедень. Обратите внимание, что красло и диван на фото уже не советские, купленные уже после СССР "по старой привычке". Почему вместо раскладного дивана нельзя было просто купить нормальную кровать с матрасом — для меня загадка.

13. Впрочем, старые советские диваны и кровати тоже массово продолжают использоваться — как например, на этом фото. Тут кстати собраны и другие атрибуты советской спальни — огромный шкаф, обязательное огромное кресло с пестрой накидкой и обязательный настенный ковер в восточном стиле. С ковром на этом фото происходит что-то странное — он отошел от стены на полметра и, боюсь, готовится захватить мир.

14. Ещё спальня — сюда перекочевал ненужный сервант из гостиной, набитый тем же самым барахлом. Где-то под потолком висит картина, а над дверью прибиты часы.

15. Ещё одна беда спален "а-ля совок" — какой-то офисно-отельный стиль. Видимо, хозяин такой квартиры "высшим пилотажем" интерьера спальни считает провинциальную советскую гостиницу. Тряпочки, тумбочки, тапочки вряд — трамвай переехал отряд октябрят.

16. Вот тоже прекрасное:

17. А теперь давайте посмотрим на кухни и санузлы. Классическая кухня "а-ля совок" выглядит как-то так — какой-то старый буфет, шкаф-колонка, заткнутая в угол к окну газовая плита. Обратите внимание, что в квартире живут не совсем уж нищеброды — вставлены новые окна, баратея тоже вполне современная. Почему нельзя было купить новую мебель?

18. Вот эта же кухня с другого ракурса. Нарезать продукты для готовки предлагается, видимо, на зеленой столешнице шаткого буфета, а мыть посуду — зажавшись в угол за шкаф-колонку.

19. Тоже кухня. Из серии "я его слепила из того, что было".

20. Отличительной чертой совдеповских кухонь является неумение обращаться с холодильником — ему никогда не находится нормального места, причем это никак не зависит от площади кухни. Вот относительно немаленькая кухня, большую часть полезной площади которой занимает огромная бесполезная столешница, а холодильник приткнут к окну, загораживая свет.

21. Игода холодильник размещают у двери — видимо, чтобы все об него спотыкались.

22. А бывает что холодильник и вовсе переезжает в прихожую. Отчего так происходит? Хозяева многих подобных квартир выросли в коммуналках, где холодильник был либо недостижимой роскошью, либо стоял где попало — чаще всего, в комнате той или иной семьи (чтобы по ночам никто не крал продукты). Из-за этого простая мысль о том, что холодильник — это в общем-то интегральная и неотъемлимая часть кухонного оборудования, у таких людей напрочь отсутствует.

23. А вот так выглядит ванна а-ля СССР:

24. Туалет. Многие до сих пор сохранили там советский шкафчик для всякого ржавого хлама. Ещё загадочно и дико выглядит месторасположение крепления для бумаги.

25. Вот тоже очень типичное фото:

26. Иногда хозяева таких квартир зарабатывают много денег и делают ремонт, но в итоге получается всё равно всё тот же совок — серванты становятся вычурнее и витиеватее, шторы-пылесборники приобретают сложную форму, обои в цветы становятся ещё "более лучшими".

Все фото: OLX.ua

А знаете, что в этом всём самое интересное? Все эти фотоснимки сделаны не в квартирах каких-нибудь бедных бабушек (которых можно понять), а относительно небедных людей — всё это арендное жильё, а это значит, что хозяева этой недвижимости имеют ещё как минимум одну квартиру+источник дополнительного дохода с аренды. И при этом они бережно продолжают хранить и преумножать вот такой вот стиль а-ля СССР.

Почему так происходит?

Напишите в комментариях, интересно.

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