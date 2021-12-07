Журналисты рассказали, что надо знать при выборе экспресс-теста на коронавирус

Экспресс-тесты для диагностики антигена коронавируса - это наиболее доступный и быстрый способ для самостоятельного тестирования на наличие вирусного заболевания или его отсутствия. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Журналисты отмечают, что особенно актуальным регулярное экспресс-тестирование на коронавирус будет для людей, ведущих активный социальный образ жизни: тех, которые путешествуют и посещают массовые мероприятия, концерты и выставки.

"В этой ситуации экспресс-тесты для диагностики антигена коронавируса - незаменимое средство в случае выявления у себя или близких симптомов COVID-19, после контакта с подтвержденным носителем COVID-19 или же просто для того, чтобы убедиться, что вы здоровы", - говорится в публикации.

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Авторы статьи пишут, что главные преимущества экспресс-тестов, следующие: доступность, невысокая стоимость, относительная простота в использовании, скорость выявления коронавируса, с учетом новейших штаммов, или же его исключения. К примеру, по словам журналистов, всего за 15 минут позволяет это сделать экспресс-тест компании Милистан, который прошел валидацию на определение антигена вируса COVID-19, в том числе и его штаммов омикрон и дельта.

Также авторы публикации рекомендуют внимательно ознакомиться с инструкцией, поскольку одни тест-системы просты в использовании, а с другими необходимо проводить дополнительные манипуляции после забора образцов из носовой полости.

"Впрочем, для более точного диагностирования наличия или отсутствия коронавируса, медики рекомендуют приобрести несколько тестов. И если результаты двух тестирований совпали — значит вы правильно провели все необходимые процедуры, которые показали точный результат. В любом случае этому вопросу стоит уделить особое внимание, поскольку речь идет о вашем здоровье и здоровье ваших близких", - резюмируют журналисты.