Жизнь в гармонии с природой: в Киеве пройдет экофестиваль О2 ECO FEST

14 августа на территории жилого комплекса O2 Residence пройдет экологический фестиваль О2 ECO FEST. Цель ивента — повысить уровень эко-сознательности горожан и рассказать, как жить в гармонии с природой, не покидая мегаполиса.

Программа фестиваля состоит из насыщенного образовательного блока — с лекциями и мастер-классами, посвященными осознанному потреблению и здоровому питанию, экологическому образу жизни, растениеводству, а также винной культуре.

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"Вопросы экологии уже перестают быть чем-то исключительно трендовым или присущим только небольшой группе активистов, а становятся необходимостью и частью обычной жизни горожан", — комментируют организаторы фестиваля. — "В рамках О2 ECO FEST мы решили привлечь ряд экспертов в различных областях, чтобы вместе рассказать подробней о ценности и преимуществах экологического образа жизни".

Музыкальным хедлайнером мероприятия станет группа ONUKA, которая в своем творчестве часто затрагивает различные социально важные вопросы: экологические проблемы, права людей и животных или Чернобыльская авария.

В течении всего дня на О2 ECO FEST будет также работать эко-ярмарка, фуд корнеры со здоровым питанием и натуральными винами, мастер-классы по живописи, занятия с йога-мастером, церемонии с чаем матча и другие развлечения. А ведущей мероприятия станет Даша Коломиец.

Напомним, что фестиваль пройдет на территории комплекса O2 Residence, идея которого предполагает бережное отношение к природе и популяризирует концепцию жизни в гармонии с окружающей средой.

О2 ECO FEST

14 августа, с 15:00 до 21:00

Харьковское шоссе, 22-й км

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