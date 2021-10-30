Сегодня хочу продолжить разговор, начатый мною с читателями в 2015-м году. Экология ОРДЛО — неиссякаемая тема войны. Да, именно войны. Осознавая это, группа ИС сразу отчертила этот кусочек войны на карте и монотонно бьет в мозг своих читателей напоминанием: экология тоже фронт.

Но, прежде, чем говорить об экологии и в очередной раз подчеркивать факты уничтожения оккупантом и коллаборционистами Донбасса, эко-структуры, водных и природных ресурсов края, я хотела бы поговорить немного о другом. О том, из чего вытекают экологические проблемы.

В 2014-м году критическое большинство жителей Донбасса вдруг запело в унисон с РФ шовинистические песни – "х*хлы, б*ндеры, укропы, нацики, свидомиты, гиднюки" — вычеркивая этим самым себя из граждан Украины и украинцев.

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Гражданином Украины и украинцем перестало быть модным, насущным, социальным и стало опасным.

Об украинцах донбасяне стали говорить презрительно, кривя губы "эти свидомиты". И люди, которые пытались задавать вопросы "к чему это все приведет" вдруг испуганно открещивались от разумных – "нет, что вы мы не свидомиты, это я так, конечно же, с Россией нам будет лучше". Ведь, если донбасяне стадно приклеивали к тебе ярлык "укроп, свидомит, нацик", тебя ждало презрение общества, отторжение родни и даже смерть.

Донбасяне не слышали и не желали слышать перевода этих, якобы обидных для украинцев слов, их просто, как и русских, корежило от "національний", "свідомий", "гідний".

Я даже пыталась понять, почему. Ведь "нация" — это сила, это корни, это история твоего рода.

"Національна ідея" — это не про фашизм, как орали русские, а про развитие твоей страны, твоей родины, успешность и будущее твоего народа, твоих детей, лично тебя.

"Свідомий"— это разумный, умный, грамотный, сознательный. Что плохого, в том, что ты умный и сознательный? Что в этом оскорбительного?

"Гідний" — достойный. Человек, имеющий достоинство. Раньше так называли рыцарей. Считалось, что только вельможи, рыцари, царские особы имеют честь, достоинство, чтобы носить титул и меч.

Фактически получалось, если человек достойный, и над этим смеются, то смеются смерды, рабы, люмпен, охлос, который, что, кстати, и подчеркивалось в рыцарские времена, не имеют ни чести, ни достоинства.

Это было дико. Вот все это. Ну, как в СССР, помните, пьяный люмпен любил унижать "очкарика-интеллигента". Вот это и нахлынуло. Ум, честь, осознанность, грамотность, сознательность, национальное происхождение и человеческое достоинство стали раздражающими факторами, которые делали в лице охлоса носителей этих качеств "врагами народа Донбасса" и "врагами русского человека".

Я считаю, что именно вот этот факт нужно изучать и всячески препарировать. Почему? Потому что экология территории (земли) начинается с экологии общества. И там, где экология общества хромает, начинает уничтожаться экология земли.

Люди считали врагами умных. Уважение к себе раздражало. Достоинство вызывало желание убить его носителя. Что могло построить такое общество? Что все годы эСССРия строила и культивировал СССР в советском человеке, как ни люмпенство?

Культ вертухая, который имел права убивать ученого, писателя. Культ вертухая, который не видел ничего зазорного в обо**анных штанах, культ вертухая, который считал нормальным плюнуть на землю, бросить бутылку мимо урны в кусты.

Посмотрите, как отдыхает люмпен. Кучи мусора, изгаженная, выпаленная земля.

"Международный курорт Седово" в "ДНР" славится зловонием, распространяющимся на километры от пляжей.

За 8 лет войны все, абсолютно все города ОРДЛО, парки, ставки, парковые зоны, лесопосадки, заповедники превратились в кучи мусора, изгаженную землю.

А ведь в ОРДЛО живут исключительно скрепные и православные "народа Донбасса", которые вам, не хухры-мухры, не какие-то там "свидомиты, гиднюки", а вот, высшая "новорусская" раса. Почему же они изгадили все вокруг себя? Почему в ОРДЛО прижилась "культура", пришедшая сюда из РФ: кулачные бои, наркотики, пьянки, мат, разбитые бутылки, за**анные подъезды, мусор в посадках на месте шашлыков, бычки под ноги?

Я расскажу. Там, где люди не уважают себя, не может быть уважения ни к чему другому, ни к другим нациям, ни к другой культуре, ни к своей земле, ни к своему жилищу, ни друг к другу.

Посмотрите на россиян. Как они живут. В этом нескончаемом потоке лжи, фальши, ненависти и грязи. Абсолютно все города РФ, это вонь, грязь, антисанитария.

Русским-россиянам не свойственно уважение, самоуважение, чувство личного достоинства, саморазвитие, осознанность. Именно поэтому их так раздражают культура, нация, честь и достоинство.

Они априори не могут понять, как это, достоинство без убийства, без унижения. Швабру в попу заключенному, да это ж героизм. Украсть и не попасться — вот это да, за это уважают. Нацарапать на памятнике культуры маты, это реальный респект и уважуха, пацаны.

И вот это все, вот эти русские гов*а, в 2014-м забурлили в постсоветских гражданах, куда пропагандой подкинули свежие дрожжи советских нарративов "бей буржуев, спасай рабочих и крестьян".

В гомо-русише — советском человеке отсутствуют понятие достоинства, осознанности и чести. Естественно, их носители очень раздражают гомо-эСССРовца, поэтому он тщательно убивает, вылизывает свою территорию, уничтожая любой зародыш ума, чести, культуры, нации, достоинства, осознанности.

Донбасс и Россия нашли друг друга, и это правда, горькая и жестокая. Поэтому, оккупировав Донбасс и зная менталитет донбасян, готовых русское го*но хоть ложкой, привыкших жить среди свалок, уничтоженной экологии, промышленных гигантов, отравляющих все вокруг своим смрадным дыханием, горящих терриконов, и даже готовых бороться за это право, право жить среди гов*н, Россия тут же начала завозить на Донбасс ядерные и химические отходы.

Никто не будет жаловаться. Даже рабочие, которые сгружают в шахты и карьеры "неизвестные контейнеры с неизвестным веществом" не будут задавать вопросов.

"Какая разница" на Донбассе в критическом большинстве критическим большинством используется во всех случаях, от политики до поглощения русских гов*н.

Донбасс всеядно поглощает и пропаганду, и русский дух, и русскую водку, и русские отходы. А какая разница от чего умирать, — говорят донбасяне, обреченно вздыхая — зато зарплату же платят за погрузку контейнеров, за выпиливание шахт на металл, за уничтожения своего края.

Люди, не уважающие себя, никогда не будут уважать свою страну, свой край и свою природу.

А вот теперь поговорим об экологии.

Корпорация Росатом и французская компания URANA подписали соглашение, согласно которому до конца года в Россию будет завезено около 1 тыс. тонн отработанного атомного топлива .

Группа ИС писала об этом.

Отработанные урановые стержни с французских АЭС отправятся на переработку в закрытый город Северск, расположенный в Сибири и входящий в Томскую агломерацию.

Именно поэтому Франция так обеспокоена тем, что Украина позволила себе защищать себя и своих граждан, применив современное вооружение.

Еще бы, ведь можно при полной Украины оккупации РФ столько могильников у нас наделать.

Франция, которая скидывала годами в РФ всю свою радиоактивную грязь, естественно, получая от РФ хороший кэш, была, есть и будет лоббистом РФ на международной арене.

Национальная идея… Она в этом случае работает на Францию, но вот против РФ у которой национальная идея "с*ать, жрать, ржать".

И вот не спешите обвинять Францию. Если РФ и россияне не уважают себя настолько, чтобы жить в гов*е, на куче радиоактивного мусора, а почему бы и нет.

Естественно, ведь французы не дурни. Они имеют самоуважение к себе и стране и не хотят ее загрязнять отходами. Турист ведь не поедет. Народ может запеть "Марсельезу" и снять с трона.

Но Франция знает, что Россия — это вот и есть те самые кристаллизованные дурни, которые ради денег и говн*ца из лужи попьют, а ради демонстрации удали молодецкой — заметьте, что у русских никогда не идет речь о демонстрации ума — русский дурак и лоб расшибёт.

РФ давно принимает из Европы отработанное атомное топливо для захоронений.

О могильниках Ростовской области, о могильниках Сибири, в РФ знают многие, но…общественность РФ молчит.

Смотрите, по словам томичей, в опасности ядерной химии многие из них убедились на собственном опыте, когда в начале 90-х годов на химкомбинате частенько случались выбросы, в связи с чем часть деревень, расположенных вблизи Северска, приходилось эвакуировать, а в окрестностях работали военные части РХБЗ.

"Зачем везти отходы из Франции, если у нас еще с советских времен своего добра навалом?" - может сказать житель любого города РФ.

Экология это еще одна грань и маркер войны, и показатель зрелости населения. Если людям плевать на свою землю, они ее предадут, уничтожат и помогут оккупанту. Любому.

Экология, должна быть внесена в карту войны. Ведь отравленная вода, шахты могут стать опасными и для нашей армии, в случае наступления, а уж для бюджета Украины в случае восстановления… Хотя, зная, кто будет восстанавливать Донбасс и как (воровство денег на всем и ничего не делание, в том числе и для проверки уровня загрязнения воды, воздуха, фона), Донбасс может навсегда стать "чернобылем", тихо отравляющим все вокруг.

Как только РФ оккупировала Крым и Донбасс туда поплыли-поехали химические и радиоактивные отходы. Там теперь везде свалки. Затопленные шахты превращены в ядерные могильники.

Несмотря на промышленность и густонаселенность, Луганская и Донецкая области могли бы стать жемчужинами зеленого, культурного и исторического туризма Востока Украины.

Если бы были в руках хозяйственников с национальным воспитанием, с национальным взглядом на свой край.

Вся история советского Донбасса – это история его зачистки. Здесь тщательно уничтожали историю, культуру, мову, аутентичность, корни.

Управление краем осуществляли кто угодно, советские люди, назначенные партией, магнаты-промышленники, коммунисты, регионалы, криминал, но не люди с национальной идеей. Поэтому управление края заключалось в одном: сегодня деньги, и завтра деньги, а потом — хоть потоп.

Жизнь на Донбассе после войны будет невозможна.

Здесь два выхода из ситуации: либо сделать вид, что радиации нет или она полезна, как делали в СССР и как делают в РФ. Или же честно развесить измерительные приборы, завести импортные лаборатории качества воды-воздуха, замерить все, исследовать все и сказать "чернобыль-2", запретив там проживание и сделав ОРДЛынскую пустошь официальной зоной отчуждения с запретом на проживание.

За годы оккупации РФ сделала из ОРДЛО могильник. И людей, и ядерных отходов, и мусора. В ОРДЛО завозится мусор и отходы со всей Ростовской области. Это там называют инвестиции!

Донбасс и до войны был огромной "горячей" точкой на карте экологии Украины. Могильник здесь остались со времен СССР. Что там сейчас, страшно представить. Ведь многие ядерные могильники попали под обстрелы и разрушены.

После войны мы получим в наследство вот эту загаженную и уничтоженную территорию. С радиоактивными отходами из РФ в затопленных шахтах, с объектом "Кливаж", с уничтоженными заповедниками, с кучами мусора, со свалками, размером с Эверест, с разрушенными системами водо-газо-снабжения, с уничтоженным жилым фондом, с копанками, с исчезнувшими ставками и реками.

Такой маленький ад на земле.

И заметьте, донбасяне прекрасно знают о том, что из РФ к ним везут ядерные и химические отходы в шахты, знают и молчат.

Это вот то самое отсутствие чести, достоинства и самоуважения, я уже молчу об уме и других качествах.

А вернись ОРДЛО под украинский контроль, здесь будут тысячные пикеты "чистый воздух и вода, Украина обязана".

РФ - великий уничтожитель! И своего народа, и чужого. И своей экологии, и чужой.

Россияне не имеют чувства нации, ведь они таковой не являются, россияне - это жители (многонациональные) Российской Федерации. Русские - это название жителей РФ.

У них стерто, атрофировано чувство любви к Родине, к земле. Вот тот шовинизм, нацизм и фашизм, который они демонстрируют миру, это не любовь к родине и земле. Это желание убивать. И, чаще всего, оно связано вот с тем, о чем мы начали разговор. Их раздражают умные, имеющее честь и достоинство, самоуважение и самосохранение, культурное и историческое наследие страны, люди, нации.

Экология РФ и отношение к ней жителей РФ - показатель того, как они относятся к себе. Они убивают себя, а значит, будут убивать все живое вокруг.