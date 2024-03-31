'Жизнь может победить': Зеленский поздравил украинцев с католической Пасхой

Президент Владимир Зеленский поздравил с Пасхой украинских католиков и всех других христиан, ныне отмечающих этот праздник. Глава государства заявил, что этот день напоминает о силе духа, противостоящей тьме и объединяющей мир, и, несмотря на круглосуточный российский террор, жизнь может победить.

Свое приветствие Зеленский обнародовал на официальном Telegram-канале. "Приветствую украинцев и всех христиан, отмечающих Пасху сегодня. Праздник, напоминающий нам о силе духа, которая не позволит темноте победить. Не даст омрачить волю. И которая объединяет – объединяет семьи, народы и континенты", – говорится в сообщении.

Президент добавил, что пока не бывает ночи и дня, когда российский террор не пытался бы сломать жизнь украинцев.

"Этой ночью – снова ракеты, снова "Шахеды" против людей. Но мы защищаемся, мы выдерживаем, наш дух не сдается и знает, что можно отвратить гибель. Жизнь может победить", – заявил он.

Зеленский также пожелал украинцам и другим народам, страдающим от войн, скорейшего наступления мира:

"Пусть сегодня будут услышаны все молитвы о защите от зла. Пусть вера объединит все добрые сердца и укрепляет тех, кто защищает свой дом. И пусть ближе станет настоящий мир для всей нашей Украины и всех народов, страдающих от войн. Тихой Пасхи!"

Как писал OBOZ.UA, 31 марта католики и протестанты отмечают Пасху – самый большой праздник в церковном календаре. Христиане восточного обряда, православные и греко-католики в 2024 году будут праздновать Светлое Христово Воскресенье 5 мая.

В ночь на праздник РФ атаковала Украину "Шахедами" с южного направления, а также ракетами, всего применив 27 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 18 целей: девять ракет и девять БПЛА.

На Одесщине обломки "Шахеда" вызвали пожар на энергообъекте, были обесточены несколько населенных пунктов.

Вечером 30 марта армия России сбросила на Харьков КАБ, вследствие атаки пострадали два человека, поврежден жилой дом.

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