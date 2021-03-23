"Живу с постоянной болью": медик "Айдара" спасала воинов на Донбассе, а сейчас борется за собственную жизнь

Когда смотришь на фотографии этой молодой и красивой девушки – трудно поверить в то, что за свою короткую жизнь она успела повидать немало крови, увечий, смертей, а сейчас – борется с неизлечимым заболеванием. В 2015-м Екатерина Коршик без колебаний пошла защищать Украину от врага. В 2021-м она сама нуждается в защите и помощи.

Историю мужественной и хрупкой военной санитарки с позывным "Солнышко" рассказывает OBOZREVATEL.

Родом Катя – из оккупированной ныне части Луганщины. Поэтому вопрос реальности войны и того, кому именно вынуждена противостоять Украина в борьбе за собственную независимость и право на существование, для нее не стоял никогда. Именно поэтому в 2015-м девушка пришла в добровольческий батальон "Айдар".

Фейсбук Екатерины Коршик (Стандартюк)

Фейсбук Екатерины Коршик (Стандартюк)

Сначала Катя занималась обеспечением медицинской службы "Айдара" связью. Но ей хотелось спасать жизни. Именно поэтому девушка прошла курсы – и стала санитаром медицинского пункта батальона.

2015-й в зоне проведения АТО был горячим годом. И работы у Кати хватало. Из-за тяжелых позиционных боев и серьезных обстрелов украинские защитники часто получали ранения – и медикам "Айдара", в том числе и Кате, частенько приходилось выезжать на передовую.

Катя пошла на войну добровольцем Фейсбук Екатерины Коршик (Стандартюк)

Там, на войне, Екатерина встретила своего будущего мужа Алексея. Он служил начмедом "Айдара". Вскоре пара поженилась.

За веселый нрав, удивительное для такой хрупкой девушки мужество и неизменную доброту побратимы прозвали Катю "Солнышком".

Фото из личного архива Кати

Однако постоянный стресс и психологическое напряжение – неизменные спутники войны – таки сделали свое дело. И, вполне вероятно, запустили в организме девушки необратимые процессы. Екатерина как-то заметила, что теряет контроль над собственным телом.

"Когда я заболела, меня перестали слушаться руки и ноги. Очень сильно упало зрение. Я не ходила совсем. Бывало такое, что ползала по комнате. На улицу не выходила, потому что самостоятельно передвигаться не могла даже с палочкой... Полтора года ездила по клиникам – и мне не могли поставить никакого диагноза. Вообще", – вспоминает Катя.

Впоследствии врачи все же выяснили: у Кати – рассеянный склероз. МРТ показало наличие образований у нее в позвоночнике и голове.

Рассеянный склероз – это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. Во время болезни происходит разрушение нервной ткани и замещение ее рубцовой.

Вылечить эту болезнь невозможно. Однако шанс притормозить ее прогрессирование – есть. В случае Кати врачи советовали ей родить ребенка: гормональные изменения, которые происходят в организме женщины во время беременности и вскармливания младенца грудью, в отдельных случаях помогают обуздать болезнь. Но этот вариант для Екатерины оказался нереальным: вместе со здоровьем от нее ушел и любимый человек. Девушка осталась один на один с болезнью.

Поэтому единственное спасение для Кати – регулярно, хотя бы раз в 6 месяцев, капать препарат Окревус. Однако один флакон этого препарата стоит заоблачных 230 тысяч гривен. Откладывая всю свою пенсию, которую Катя получает по 2 группе инвалидности, не тратя ни копейки ни на еду, ни на оплату коммунальных услуг, девушка могла бы собрать необходимую сумму за 2,5 года. Но ей надо где-то жить, чем-то питаться и находить ежемесячно по 5-6 тысяч гривен на самые необходимые лекарства, без которых она сейчас обойтись не может.

Если же добавить сюда еще и потребность в регулярных обследованиях, необходимых, чтобы контролировать течение болезни, становится очевидным: самой Кате никак не справиться.

Однако на помощь ей уже приходили неравнодушные украинцы. На ее лечение собирали деньги побратимы с "Айдара". Сбор средств на лечение "Солнышка" открыл волонтерский проект Рeople's Рroject. О ней рассказывали СМИ... Читатели OBOZREVATEL, например, после последней публикации об истории Кати помогли девушке прожить еще год почти нормальной жизнью.

"Благодаря вашим публикациям, вашим читателям я собрала год назад деньги на этот препарат. И у меня еще остались средства на то, чтобы сделать МРТ (для меня это очень дорогое обследование) и даже закупить лекарства на полгода вперед. У меня хватило на все. Если бы не помощь людей – год назад я просто не смогла бы прокапаться", – говорит Катя.

Фейсбук Екатерины Коршик (Стандартюк)

Она рассказывает: с помощью Окревуса ей удается останавливать прогрессирование болезни и продлевать ремиссию. Он действует в течение 6 месяцев. У Кати это время заканчивается.

А впереди – лето, период, который, по словам девушки, она переживает особенно тяжело.

"Летом болезнь обостряется. Я перестаю ходить. Стараюсь вообще не выходить из дома на улицу до 6-7 вечера. Потому что солнце, жара при таком диагнозе, как у меня, может спровоцировать паралич, другие тяжелые последствия... Прошлое лето благодаря препарату я пережила с незначительным обострением. Как будет этим летом – не знаю. Сбор на Рeople's Рroject сейчас остановился. Они собрали чуть более 110 тысяч – и все. Я понимаю: людям сейчас тяжело. Но коронавирус, который остановил всю страну, не поставил на паузу мою болезнь", – говорит Катя.

Первые "звоночки" будущего обострения – неотвратимого в случае, если Катя не сможет приобрести необходимый препарат, – для нее уже прозвучали. Она еще может сама приготовить себе еду, управляться с ежедневной домашней работой, но руки с каждым днем слушаются ее все меньше. Девушке уже трудно писать, она не может сама что-то зашить или делать другие действия, требующие мелкой моторики. И Катя постоянно испытывает нарастающую боль в ногах, поэтому вынуждена принимать сильные обезболивающие. А каждое утро требует от нее все больше времени и усилий, чтобы все-таки встать на ноги, чтобы заставить их слушаться.

И удастся ли этой мужественной девушке-боевому медику остановить прогрессирование болезни, отодвинуть ее страшные проявления – зависит от того, сможет ли она всего за неделю собрать более 100 тысяч гривен, которых Кате на данный момент не хватает для оплаты жизненно важного препарата.

"Жизнь всегда казалось мне преступно дешевой на войне и бесценной – там, где мир. Сейчас моя жизнь равна стоимости препарата, который нужен мне 1 апреля", – говорит Катя.

И рассчитывать Катя "Солнышко" может только на помощь людей, которым не безразлична ее беда. И для которых принцип "Своих не бросаем" – жизненная позиция, а не просто красивые слова.

Помогите Кате жить:

4731 2191 1912 7722 Коршик (Стандартюк) Екатерина Юрьевна