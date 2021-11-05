Житомирский облсовет согласовал "Большую стройку" наиболее масштабных за последние годы проектов в медицине и спорте

Депутаты Житомирского областного совета поддержали инициативу Житомирской ОГА по выделению средств для подготовки проектно-сметной документации для реализации наиболее масштабных за последние несколько лет проектов в медицинской и спортивной области. Их общая стоимость составит около 2 миллиардов гривен. Речь идет об объектах, вошедших в программу Президента Украины "Большая стройка".

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко. В частности, в рамках программы президента планируют провести реконструкцию областной больницы им. О.Ф. Гербачевского и детской областной больницы.

Также в области готовятся к обновлению ряда объектов спортивной инфраструктуры. Среди проектов – реконструкция Бердичевской ДЮСШ им. В. А. Лонского, Житомирской детско-юношеской спортивной школы "Авангард", специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по футболу "Полесье" и Бердичевского лицея-интерната спортивного профиля.

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"Уверен, что именно благодаря эффективному сотрудничеству государства и местной власти мы сможет реализовать еще много масштабных, а главное важных для жителей Житомирщины инфраструктурных объектов", – написал Бунечко в Facebook.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".