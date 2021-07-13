Житомир и Черкассы накрыли ливни с ураганным ветром, есть пострадавший. Фото и видео

В понедельник, 12 июля, Житомир и Черкассы накрыли ливни и ураганный ветер. В результате непогоды города значительно затопило.

Как сообщили в пресс-службе городского совета Житомира, от стихии пострадал один человек. На мужчину упало дерево (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пострадавшего госпитализировали в больницу с многочисленными ушибами. Коммунальные службы начали устранять последствия ураганного ветра, им помогают сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. В районах, где деревья повредили линии электропередач, работают в первую очередь.

Видео дня

В Черкассах местные жители поделились фото и видео потопа в сети. Пользователи пишут, что ливень был настолько сильным, что город затопило уже через 10 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в оккупированном Крыму из-за проливных дождей затопило Саки. Улицы города превратились в реки и озера.