Жителям Сумщины оказали помощь от Фонда Рината Ахметова

Каждый день в прифронтовой Сумской области раздаются взрывы. Из-за российского нашествия гуманитарная помощь для многих местных жителей стала необходимостью. Несмотря на обстрелы, Фонд Рината Ахметова передал наборы с наиболее важными продуктами, в частности, в Шосткинский и Конотопский районы и Ворожбянской громады. Сейчас выдачи продолжаются. С начала 2024 года Фонд передал Сумской области более 8 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"

Как получить продуктовый набор? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.