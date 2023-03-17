Жителям Селидового, несмотря на обстрелы, выдали проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Несмотря на опасность и регулярные вражеские обстрелы Донбасса, мобильные бригады Фонда Рината Ахметова продолжают передавать людям продуктовые наборы.

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Наборы с мукой, крупой, сахаром, солью, консервированной фасолью, тушеным мясом, паштетом и печеньем получают жители городка Селидово.

Фонд Рината Ахметова отправил в Селидово и Новогродовку машины из почти 5,5 тысяч продовольственных наборов на борту.

С начала полномасштабной войны жители Донецкой области (в том числе и временно уехавшие из региона) получили уже более 178 тысяч наборов.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины.

С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.