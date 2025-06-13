Жителям прифронтового Краматорска передали помощь от Фонда Рината Ахметова

Краматорск страдает от ежедневных вражеских обстрелов. Несмотря на опасность, там живут десятки тысяч людей. Для жителей города, потерявших работу в результате войны, Фонд Рината Ахметова передал продуктовую помощь. Выдачи на данный момент завершены.

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В состав каждого набора входят продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.