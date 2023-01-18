Жители Зеленодольска на Днепропетровщине получили 4 тысячи проднаборов от Фонда Ахметова

Компании ДТЭК Энерго, Метинвест и Фонд Рината Ахметова передали очередную партию гуманитарной помощи. 4000 продуктовых наборов получили жители Зеленодольска Днепропетровщины.

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Об этом сообщает компания ДТЭК.

Как отмечается, Зеленодольск на Днепропетровщине долгое время находился в зоне активных боевых действий. Фонд Рината Ахметова одним из первых пришел на помощь общине и неоднократно передавал жильцам продуктовые наборы, строительные материалы, медикаменты и лекарственные средства, в которых они больше всего нуждались. Помощь от Фонда предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

"К зимним праздникам все домохозяйства Зеленодольска получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова. В эти сложные времена людям важно ощущать заботу и поддержку. За десять месяцев войны они достаточно настрадались, понесли потери и скитания, но не потеряли надежду вернуться в родной город, свои дома, чтобы снова работать и приближать победу", – отметила секретарь Зеленодольского горсовета Ольга Цицюра.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Группа ДТЭК направила в поддержку Вооруженных Сил Украины и гуманитарные цели 800 млн гривен.