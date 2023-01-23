Жители Сумщины получили новую помощь от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова продолжает поддерживать жителей Сумщины, которые ежедневно подвергаются враждебным обстрелам. Недавно партия гуманитарной помощи поступила в Лебединскую общину, где выдача продуктовых наборов от Фонда продолжается и сегодня.

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Для переселенцев и местных жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, было направлено почти две тысячи продовольственных наборов. В их состав вошли продукты первой потребности: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом Фонд уже передал Сумской области более 14 тысяч продуктовых наборов. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.