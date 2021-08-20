Жители села на Хмельнитчине пытались собственноручно снести новую вышку мобильной связи. Фото

В Хмельницкой области возник конфликт между жителями села и представителями оператора мобильной связи. Крестьяне хотели собственноручно снести новую вышку.

Об этом сообщили на сайте полиции Хмельницкой области. Отмечается, что инцидент произошел в селе Петрашовка Виньковецкой ОТГ (посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Жители села выступили против установки на крыше местного магазина специализированного оборудования для обеспечения сотовой связи. Они пытались демонтировать его самостоятельно.

На акцию протеста собралось около пятидесяти человек, которые были решительно настроены. В ситуацию пришлось вмешаться полиции диалога.

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В результате длительных переговоров, которые вела между обеими сторонами инцидента группа превентивной коммуникации, удалось урегулировать конфликт мирным путем. Стороны пообещали найти компромиссное решение.

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