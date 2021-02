Жители ОРДЛО могут бесплатно лечиться от COVID-19 в Украине, – Ляшко

С конца 2020 года жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей могут пройти быстрый тест на антиген к COVID-19 на КПВВ и при необходимости получить бесплатное лечение.

Об этом в ходе дискуссии "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

В пунктах пропуска въезжающие на территорию Украины устанавливают мобильное приложение "Дій Вдома" и делают тест на COVID-19 в сервисной зоне. Если он негативный, самоизоляция или обсервация не нужна, а информация об этом появится в базе.

В случае, если у человека нет возможности установить приложение, он должен пробыть 14 дней в пункте обсервации, чтобы проверить, не появятся ли у него симптомы коронавируса. Если это случится, лечение в Украине будет для него бесплатным, как и для всех жителей подконтрольных территорий.

Граждане, которые не хотят делать тест на КПВВ, тоже должны установить приложение, а после в течение 48 часов доехать до указанного пункта самоизоляции или же пройти тестирование в частной лаборатории.

Ляшко отметил, что с весны 2020 года материально-техническое обеспечение больниц значительно улучшилось, в особенности в Донецкой и Луганской областях.

"Большинство лечебных учреждений областного уровня остались на неподконтрольной территории Украины и поэтому это требовало от Минздрава, ОГА значительных усилий, чтобы нарастить возможности материально-технической базы", – сказал санитарный врач.

За весь период пандемии на неоккупированной части Донецкой области коронавирусом заразились 44 тыс. человек, 902 из них умерли. На Луганщине было выявлено 13 тыс. заболевших, количество летальных случаев – 397.

Напомним, что на утро четверга, 4 февраля, в Украине официально подтверждено 1 232 246 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5082 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1797 больше, чем за день до этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что в Украине количество людей, переболевших коронавирусом, составляет 80,3% от всех подтвержденных заражений. При этом летальность достигает почти 2%.